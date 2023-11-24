Врач Абакумов заявил о важности сохранения полезных бактерий в организме

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Врач доказательной медицины Олег Абакумов заявил, что сохранение внутренней микрофлоры и полезных бактерий в организме помогает спастись от опасных заболеваний, в частности, от онкологии.
Специалист назвал три метода, которые помогут сохранить и сберечь внутреннюю микрофлору, к которым он отнёс, в том числе, правильное питание и аккуратный приём лекарств, согласованный с врачом.
А эксперт ЦК НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ Андрей Козлов заявил об опасности бесконтрольного приёма антибиотиков, который может привести приводит к формированию резистентности микроорганизмов, что очень опасно.
Он настоятельно рекомендовал принимать антибиотики строго по предписанию врача и точно в тех дозировках, которые прописаны специалистом.
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«И третье — надо пить пробиотики. Я, например, вожу с собой огромную аптечку, где среди препаратов есть такие, которые не только защищают от неприятных сюрпризов в животе, но и поддерживают иммунитет. Осенью особенно актуально», — приводят «Вести Подмосковья» слова врача.
«До сих пор встречаются случаи, когда пациенты лечат любую простуду антибиотиками без назначения врача, из-за чего развивается резистентность микроорганизмов к целому спектру антибактериальных препаратов. Впоследствии, когда пациент заболевает более серьёзно, антибиотики становятся неэффективны», — прокомментировал в беседе с RT Козлов.
Он настоятельно рекомендовал принимать антибиотики строго по предписанию врача и точно в тех дозировках, которые прописаны специалистом.
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Мелисса Тимофеева