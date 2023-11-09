Использование газовой плиты может негативно сказаться на здоровье

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В домах людей, которые используют газовые плиты, превышен рекомендованный ВОЗ уровень опасного химического соединения — диоксида азота в воздухе.
Daily Mail пишет, что газовые плиты используются во многих странах — Франции, Испании, Италии, а также Румынии и Словакии. Данный способ приготовления пищи удобен и экономичен. При этом голландские исследователи выяснили, что использование газовой плиты увеличивает концентрацию диоксида азота в воздухе (NO2),
Исследователи из нидерландской организации прикладных научных исследований заявляют, что чем дольше используется плита, тем выше уровень NO2. Системы вытяжной вентиляции не справляются с такими соединениями.
Диоксид азота не особо токсичен, но является мощным окислителем. Способен вызвать раздражение слизистых оболочек дыхательных путей. Вдыхание диоксида азота способствует развитию воспалительных заболеваний дыхательных путей, к примеру астмы.
Британские ученые считают, что те, кто используют газовые плиты, недостаточно осведомлены об их вреде.
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Исследователи из нидерландской организации прикладных научных исследований заявляют, что чем дольше используется плита, тем выше уровень NO2. Системы вытяжной вентиляции не справляются с такими соединениями.
Британские ученые считают, что те, кто используют газовые плиты, недостаточно осведомлены об их вреде.
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Мария Фирсова