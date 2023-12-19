Исследователи выявили смертельную опасность ипохондрии

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Исследователи из Швеции, Норвегии и Дании выявили так называемый «парадокс ипохондрии», который заключается в том, что более высокий уровень смертности наблюдается у тех, которые боятся серьёзно заболеть. Об этом пишет журнал JAMA Psychiatry.
Учёные изучили 4100 человек с диагнозом «ипохондрия» и сопоставили их с данными о 41 290 пациентах без такого диагноза, но схожих по возрасту, полу и району проживания. Общий уровень смертности оказался выше среди людей с ипохондрическим расстройством. Люди с этим заболеванием умирали моложе остальных: их средний возраст составлял 70 против 75 лет.
Хроническая тревога и депрессия, характерные для ипохондрического расстройства, ведут к сердечно-сосудистым заболеваниям и преждевременной смерти. Исследование показало, что у людей с тревожностью за свое здоровье вероятность развития ишемической болезни сердца на 73% выше, чем у тех, кто набрал мало баллов при оценке уровня обеспокоенности здоровьем. Их риск смерти от болезней системы кровообращения и дыхания также был выше. Единственным исключением из правил был рак.
Ипохондрия, или ипохондрический невроз, является редким психическим расстройством, характеризующимся навязчивым страхом заболеть и подозрением на различные недуги. Страдающие этим заболеванием чересчур часто консультируются с врачами и проходят лишние с медицинской точки зрения исследования.
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Хроническая тревога и депрессия, характерные для ипохондрического расстройства, ведут к сердечно-сосудистым заболеваниям и преждевременной смерти. Исследование показало, что у людей с тревожностью за свое здоровье вероятность развития ишемической болезни сердца на 73% выше, чем у тех, кто набрал мало баллов при оценке уровня обеспокоенности здоровьем. Их риск смерти от болезней системы кровообращения и дыхания также был выше. Единственным исключением из правил был рак.
Ипохондрия, или ипохондрический невроз, является редким психическим расстройством, характеризующимся навязчивым страхом заболеть и подозрением на различные недуги. Страдающие этим заболеванием чересчур часто консультируются с врачами и проходят лишние с медицинской точки зрения исследования.
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Артем Путинцев