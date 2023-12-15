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JAD: 4 000 шагов в день помогут снизить риск деменции

15 декабря 2023, 17:54
Фото: istockphoto/Elena Nechaeva

Фото: istockphoto/Elena Nechaeva

Физическая активность способствует увеличению размера областей мозга, которые важны для памяти и обучения.
Это продемонстрировало исследование, которое опубликовано в Journal of Alzheimer's Disease (JAD).

Учёные провели анализ МРТ-снимков головного мозга 10 тысяч человек. Выяснилось, что регулярная физическая активность (ходьба, бег или фитнес) связана с большим объемом серого, белого вещества и гиппокампа.


Серое вещество особенно важно для обработки информации, белое вещество соединяет вместе разные области мозга, а гиппокамп занимает центральную роль в формировании воспоминаний.

«Мы обнаружили, что даже умеренный уровень физической активности. К примеру, прохождение менее 4 000 шагов в день, может оказать положительное влияние на здоровье мозга. Это намного меньше, чем рекомендуемые 10 000 шагов, что делает эту цель более достижимой для многих людей», —говорит соавтор исследования, доктор медицинских наук Дэвид Меррилл.
При этом нарушения координации и падения с лестницы являются ранними симптомами деменции. Об этом неочевидном признаке рассказала британская благотворительная организация по борьбе с деменцией Alzheimer Scotland, пишет Daily Express.

Там отметили, что в основном, деменцию и болезнь Альцгеймера связывают с потерей памяти, снижением умственных способностей и проблемами с речью. Но симптомы этого заболевания могут различаться в зависимости от участка мозга, которое поразила болезнь.

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В Орехово-Зуеве открыли региональный сосудистый центр для лечения инфаркта и инсульта
15 декабря 2023, 18:50

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Орехово-Зуевской больнице начал работать региональный сосудистый центр. Там будут принимать пациентов с острыми сосудистыми патологиями – инфарктом миокарда и инсультом, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Это позволит сделать экстренную медицинскую помощь доступнее для жителей с сосудистыми катастрофами не только из Орехово-Зуевского городского округа, но и из Богородского, Павлово-Посадского, Шатурского и Электростальского. 
«Продолжаем развивать в Подмосковье сеть региональных сосудистых центров. Сегодня открыли новый в Орехово-Зуеве, что имеет огромное значение для жителей восточной части Подмосковья. При сосудистой катастрофе важно уложиться в правило «золотого часа», когда скорая помощь оперативно доставит пациента в больницу, где его уже ждут бригада врачей и необходимое медицинское оборудование», – сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова
В сосудистом центре расположены отделения рентгенохирургических методов лечения, кардиологическое, неврологическое, палата интенсивной терапии. Сформирован штат медиков. Для работы в центре дополнительно привлечены девять новых врачей – хирурги, неврологи и кардиологи.
«Раньше пациентов с инфарктами и инсультами приходилось направлять в Егорьевск. Теперь всю необходимую диагностику и лечение они смогут получить у нас», – сообщил главврач Орехово-Зуевской больницы Максим Балясников
По данным министерства, смертность пациентов с заболеванием системы кровообращения снизилась в Подмосковье на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому помогли развитие сети из 17 региональных сосудистых центров, 18 первичных сосудистых отделений, а также чёткая маршрутизация пациентов с подозрением на инфаркты и инсульты. 
 
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#больница
#здравоохранение
#инфаркт
#инсульт
#подмосковье
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В больницы Московской области поступили новые рентген-аппараты
15 декабря 2023, 15:55

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Новые рентген-аппараты получили подмосковные больницы. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новое оборудование поступило в Рошальском подразделении Шатурской больницы и Лосино-Петровского подразделения Щёлковской больницы.

«Мы продолжаем 3-летнюю программу по замене тяжелого аналогового оборудования на современное цифровое. Важно, чтобы наши стационары и поликлиники были обеспечены современной медицинской техникой<…>  На установку нового рентген-аппарата в Шатурской больнице и ремонт кабинета было направлено порядка 20 млн рублей», - поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. 

Кроме этого, на новом аппарате будут обследовать не только взрослых, но и детей, благодаря меньшей лучевой нагрузке.

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#подмосковье
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#светлана стригункова
#рентген
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У любительницы газировки удалили из почки 300 камней
Taiwan News: на Тайване медики удалили 300 камней из почки женщины
15 декабря 2023, 14:39

Фото: istockphoto/stefanamer

На Тайване пациентке удалили более 300 камней в почках.
Taiwan News сообщает, что, по словам пациентки, вместо воды она употребляла только газировку и сладкий чай.

Сяо Юй оказалась в больнице с высокой температурой и болью в пояснице. Врачи сделали рентген и увидели, что в её почке находятся более 100 камней.

Сяо сказала, что не любит пить воду, а предпочитает газировку и другие сладкие напитки. По мнению специалистов, именно это привело к хроническому обезвоживанию и постепенному накоплению минералов в организме женщины.

Юй провели экстренную операцию. Врачам удалось извлечь из её почкипримерно 300 камней размером от 5 мм до 2 см. 

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#здоровье
#новости
#больница
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Невролог Ширшова заявила о нескольких этапах восстановления после инсульта
15 декабря 2023, 13:52

Фото: istockphoto.com/peterschreiber.media

Заведующая неврологическим отделением, невролог, врач высшей категории, доктор медицинских наук Елена Ширшова заявила, что пациент после перенесённого инсульта проходит несколько этапов восстановления.
Так, сначала для лежачих пациентов проводят такие процедуры, как переворачивание, массаж противопролежневый, дыхательная гимнастика, вертикализация, а также восстановление речи. Второй этап восстановления представляет собой кинезиотерапию, занятия на тренажерах с биологической обратной связью, виртуальной реальностью, массаж, физиотерапевтические методики.

«Ежедневные несложные процедуры не занимают много времени, поэтому важно следовать рекомендациям врачей регулярно. Человек способен выполнять их самостоятельно и закреплять результат. Полученный лечебный эффект позволяет предотвратить риск возможных кровоизлияний в будущем», – прокомментировала в беседе с «Вестями Подмосковья» Ширшова.

Ранее учёные выяснили, что излишняя неуклюжесть может быть признаком развивающейся деменции.

«Такие вещи, как подскальзывания, спотыкания и падения, могут стать более распространёнными. Вы можете начать замечать, что человек при ходьбе шаркает, а не поднимает ноги», — приводит utro.ru со ссылкой на Daily Express замечание специалистов.

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#гимнастика
#заболевания
#здоровье
#врач
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Замглавы Богородского округа Шойко встретился с врачами нового онкоцентра
15 декабря 2023, 13:09

Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

В Ногинской больнице начал работу Центр амбулаторно онкологической помощи. Об этом сообщила пресс-служба администрации Богородского городского округа.
Заместитель главы Богородского городского округа Олег Шойко пообщался с медицинскими работниками, а также пациентами больницы.

В центр за помощью смогут обращаться не только жители Богородского округа, но и Электрогорска, Черноголовки, Электростали и Павловского Посада. 

«Созданный Центр амбулаторной онкологической помощи –это координатор для пациента с онкологическим заболеванием<…>  Сформирована внутренняя логистика движения пациента от первичного направления к онкологу до получения специализированного лечения по принципу «зеленого коридора». Также расширен реестр закупаемых химиопрепаратов.<…>  »,- отметил главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Также в больнице постоянный мониторинг всех лечебно-диагностических процедур и отлажены дистанционные телекоммуникационные варианты проведения консилиумов с ведущими онкодиспансерами.

Стоит отметить, что в ходе посещения центра Олег Шойко обсудил актуальные вопросы, которые волнуют медработников и важность мер поддержки врачей и отметил профессиональную работу команды врачей больницы.

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#подмосковье
#богородский городской округ
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Подмосковные врачи рассказали об опасности катания на ватрушках
15 декабря 2023, 13:01

Фото: istockphoto / kornyeyeva

Подмосковные врачи рассказали, какие ватрушки не принесут пользы здоровью. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Московскую областную детскую травматолого-ортопедическую больницу поступил подросток с переломом бедра после катания на «ватрушке».

«Проведено хирургическое лечение, отломки костей сопоставлены и фиксированы титановыми пластинами. <…> К сожалению, с началом зимы такие пациенты поступают к нам все чаще. Недавно мы прооперировали 13-летнего ребенка с переломом плечевой кости, сопоставили отломки и зафиксировали их», - отметил главный внештатный детский травматолог Минздрава МО, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Врач отметил, что пациенту предстоит продолжительный курс реабилитации с повторной операцией по удалению металлических конструкций.

Стоит отметить, что «ватрушка» или тюбинг не являются безопасными и легкими в управлении как кажется на первый взгляд. Данный инвентарь не смогут обеспечить контролируемый спуск,а  из-за своего небольшого веса они развивают очень большую скорость. Специалисты подчеркнули, что для зимних забав лучше отдать предпочтение санкам.

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#подросток
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#врач
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#пациенты
#тюбинг
#травмы
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Диетолог Петитпейн назвала белое вино наиболее безопасным для здоровья
15 декабря 2023, 06:23

Фото: iStock/Silberkorn

Американский эксперт по питанию Дебби Петитпейн назвала наиболее безопасный для здоровья вариант вина. По её мнению, к таковым можно отнести белое и его разновидности. Об этом пишет Lenta.Ru со ссылкой на USA Today.
Самым безвредным для организма человека, подчеркнула диетолог, является вино с низким содержанием сахара и алкоголя. Белые вина из светлых сортов винограда, произведенные в относительно прохладном климате, чаще всего соответствуют этим параметрам.

По словам Петитпейн, многочисленные научные исследования называют полезным красное вино, содержащее антиоксиданты. Но, чтобы ощутить эффект антиоксидантов, придется употребить намного больше ежедневной допустимой дозы. Поэтому, объяснила она, рекомендуется разбавлять вино газированной водой, чтобы выпить больше бокалов, не нанося вред здоровью.

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#диетолог
#вино
#здоровье
#советы
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Гепатолог Вялов: Фиточай и добавки омега-3 могут спровоцировать цирроз
15 декабря 2023, 03:20

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Врач-гепатолог Сергей Вялов заявил, что биодобавки оказывают на печень повреждающее воздействие, поэтому могут привести к серьёзным последствиям для организма. Об этом пишет Радио Sputnik.
«Человек начинает пить добавки для печени не просто так, а потому что знает, что с ней что-то не в порядке. И пока он пьёт бесполезные добавки, он теряет время. А время от развития самой большой и частой проблемы — жировой болезни печени — до выраженного стеатоза и фиброза — это где-то три года. А время от выраженного развития стеатоза и фиброза до цирроза печени — это ещё два с половиной года», — цитирует издание слова собеседника.

Так, существует риск спустя пять-шесть лет получить цирроз печени на фоне того, что человек принимал добавки, а не занимался полноценным лечением, добавил врач.

Вялов отметил, что биодобавками, опасными для организма, являются фиточай, коллаген, препараты омега-3, зверобой и растительные травы. При этом в омега-3, как правило, почти нет обещанных ненасыщенных жирных кислот.

«Мы зачастую едим просто жир и делаем печени хуже», — заключил гепатолог.

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Названы неочевидные ранние признаки деменции

Дерматолог Скорогудаева рекомендовала использовать жирные кремы для кожи зимой
#врач
#человек
#препараты
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Дерматолог Скорогудаева рекомендовала использовать жирные кремы для кожи зимой
14 декабря 2023, 19:24

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева заявила, что зимой кожу от сухости и испарения влаги можно спасти с помощью жирных плотных кремов.
«Есть плотные кремы, они называются обратные эмульсии. Они содержат не растительные, а более плотные масла, восковые фракции и насыщенные жирные кислоты. Их не очень любят, так как это жирные кремы, которые не впитываются. Эти кремы создают дополнительную плёнку на поверхности кожи, которая препятствует испарению воды. Так можно снять дискомфорт до того момента, когда кожа всё-таки привыкнет и сама построит более крепкий барьер, который не позволит воде испаряться», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Скорогудаева.

При этом, специалист отметила, что в таких кремах должны присутствовать витамины, регулирующие деятельность кожи.

Однако она настоятельно не советовала использовать в зимний период сыворотки, жидкие растительные масла, лёгкие кремы на их основе, минеральные косметические масла.

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#кожа
#витамины
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#красота
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