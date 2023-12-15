JAD: 4 000 шагов в день помогут снизить риск деменции

Фото: istockphoto/Elena Nechaeva
Физическая активность способствует увеличению размера областей мозга, которые важны для памяти и обучения.
Это продемонстрировало исследование, которое опубликовано в Journal of Alzheimer's Disease (JAD).
Учёные провели анализ МРТ-снимков головного мозга 10 тысяч человек. Выяснилось, что регулярная физическая активность (ходьба, бег или фитнес) связана с большим объемом серого, белого вещества и гиппокампа.
Серое вещество особенно важно для обработки информации, белое вещество соединяет вместе разные области мозга, а гиппокамп занимает центральную роль в формировании воспоминаний.
Там отметили, что в основном, деменцию и болезнь Альцгеймера связывают с потерей памяти, снижением умственных способностей и проблемами с речью. Но симптомы этого заболевания могут различаться в зависимости от участка мозга, которое поразила болезнь.
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Учёные провели анализ МРТ-снимков головного мозга 10 тысяч человек. Выяснилось, что регулярная физическая активность (ходьба, бег или фитнес) связана с большим объемом серого, белого вещества и гиппокампа.
«Мы обнаружили, что даже умеренный уровень физической активности. К примеру, прохождение менее 4 000 шагов в день, может оказать положительное влияние на здоровье мозга. Это намного меньше, чем рекомендуемые 10 000 шагов, что делает эту цель более достижимой для многих людей», —говорит соавтор исследования, доктор медицинских наук Дэвид Меррилл.При этом нарушения координации и падения с лестницы являются ранними симптомами деменции. Об этом неочевидном признаке рассказала британская благотворительная организация по борьбе с деменцией Alzheimer Scotland, пишет Daily Express.
Там отметили, что в основном, деменцию и болезнь Альцгеймера связывают с потерей памяти, снижением умственных способностей и проблемами с речью. Но симптомы этого заболевания могут различаться в зависимости от участка мозга, которое поразила болезнь.
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Мария Фирсова