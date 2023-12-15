Гепатолог Вялов: Фиточай и добавки омега-3 могут спровоцировать цирроз

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Врач-гепатолог Сергей Вялов заявил, что биодобавки оказывают на печень повреждающее воздействие, поэтому могут привести к серьёзным последствиям для организма. Об этом пишет Радио Sputnik.
«Человек начинает пить добавки для печени не просто так, а потому что знает, что с ней что-то не в порядке. И пока он пьёт бесполезные добавки, он теряет время. А время от развития самой большой и частой проблемы — жировой болезни печени — до выраженного стеатоза и фиброза — это где-то три года. А время от выраженного развития стеатоза и фиброза до цирроза печени — это ещё два с половиной года», — цитирует издание слова собеседника.
Так, существует риск спустя пять-шесть лет получить цирроз печени на фоне того, что человек принимал добавки, а не занимался полноценным лечением, добавил врач.
«Мы зачастую едим просто жир и делаем печени хуже», — заключил гепатолог.
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