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Гепатолог Вялов: Фиточай и добавки омега-3 могут спровоцировать цирроз

15 декабря 2023, 03:20
Фото: iStock/Pawel Kacperek

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Врач-гепатолог Сергей Вялов заявил, что биодобавки оказывают на печень повреждающее воздействие, поэтому могут привести к серьёзным последствиям для организма. Об этом пишет Радио Sputnik.
«Человек начинает пить добавки для печени не просто так, а потому что знает, что с ней что-то не в порядке. И пока он пьёт бесполезные добавки, он теряет время. А время от развития самой большой и частой проблемы — жировой болезни печени — до выраженного стеатоза и фиброза — это где-то три года. А время от выраженного развития стеатоза и фиброза до цирроза печени — это ещё два с половиной года», — цитирует издание слова собеседника.

Так, существует риск спустя пять-шесть лет получить цирроз печени на фоне того, что человек принимал добавки, а не занимался полноценным лечением, добавил врач.


Вялов отметил, что биодобавками, опасными для организма, являются фиточай, коллаген, препараты омега-3, зверобой и растительные травы. При этом в омега-3, как правило, почти нет обещанных ненасыщенных жирных кислот.

«Мы зачастую едим просто жир и делаем печени хуже», — заключил гепатолог.

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#врач
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#препараты
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Дерматолог Скорогудаева рекомендовала использовать жирные кремы для кожи зимой
14 декабря 2023, 19:24

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева заявила, что зимой кожу от сухости и испарения влаги можно спасти с помощью жирных плотных кремов.
«Есть плотные кремы, они называются обратные эмульсии. Они содержат не растительные, а более плотные масла, восковые фракции и насыщенные жирные кислоты. Их не очень любят, так как это жирные кремы, которые не впитываются. Эти кремы создают дополнительную плёнку на поверхности кожи, которая препятствует испарению воды. Так можно снять дискомфорт до того момента, когда кожа всё-таки привыкнет и сама построит более крепкий барьер, который не позволит воде испаряться», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Скорогудаева.

При этом, специалист отметила, что в таких кремах должны присутствовать витамины, регулирующие деятельность кожи.

Однако она настоятельно не советовала использовать в зимний период сыворотки, жидкие растительные масла, лёгкие кремы на их основе, минеральные косметические масла.

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#кожа
#витамины
#уход
#красота
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Врач Тимощенко заявила о смертельной опасности употребления жвачки в спортзале
14 декабря 2023, 18:40

Фото: istockphoto.com/ardasavasciogullari

Терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что жевание жвачки во время занятий в спортзале недопустимо, поскольку очень опасно.
Она отметила, что жвачкой можно подавиться, а это может привести даже к смерти.

«Жевать жвачку в спортзале недопустимо. При интенсивных занятиях, а также во время спаррингов в ринге высока вероятность попадания жевательной резинки в дыхательные пути с развитием нарушения дыхания и последующей смертью. При жевании резинки выделяется избыточное количество слюны, что может провоцировать попадание её в том числе в дыхательные пути», — пояснила в беседе с NEWS.ru Тимощенко.

Кроме этого, жвачка во время занятий опасна и тем, что при её жевании сбивается дыхание, а это, в свою очередь, увеличивает нагрузку на организм при интенсивных тренировках.

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#здоровье
#врач
#рекомендации
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На месте заброшенной больницы в Электростали появится клиника микрохирургии глаза
14 декабря 2023, 17:43

Фото: Главгосстройнадзор

В городском округе Электросталь появится офтальмологическая клиника и центр микрохирургии глаза. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора, который выдал разрешение на строительство здания амбулаторно-клинического обслуживания.
Работы по реконструкции стартовали 4 декабря. Строители уже завершили уборку прилегающей территории, выполнили подключения к сетям. 
«Застройщик реконструирует здание бывшей инфекционной больницы площадью 1,4 тыс кв м, которое долгое время находилось в полуразрушенном состоянии. Там откроют офтальмологическую клинику и центр микрохирургии глаза под брендом «Эльвизус», – говорится в сообщении.
Такие центры работают в Московской, Ярославской, Владимирской и Вологодской областях. В клиниках оказывают как платную офтальмологическую помощь, так и в системах ДМС и ОМС.
 
По данным надзорного ведомства, медцентр оснастят современным оборудованием, а прилегающую территорию благоустроят. Завершить реконструкцию планируют в августе будущего года.

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#московская область
#электросталь
#здравоохранение
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Озвучена основная ошибка по уходу за кожей зимой
Косметолог Пачкай: Ошибка – использование агрессивных очищающих средств
14 декабря 2023, 16:18

Фото: istockphoto.com/Galina Zhigalova

Врач-косметолог Дмитрий Пачкай заявил, что основной ошибкой по уходу за кожей в зимний период является применение агрессивных очищающих средств.
Он напомнил, что зимой кожа подвержена влиянию холодного сухого воздуха, а потому нуждается в более бережном уходе.

«Одна из основных ошибок — использование агрессивных очищающих средств. Холодный воздух и ветер оказывают негативное воздействие на кожу, поэтому очищающие средства сильного действия могут сушить ее еще больше и раздражать. Лучше выбирать мягкие, увлажняющие гели с нейтральным PH или молочко для очищения, которые не лишают кожу естественного увлажнения», — отметил в беседе с Газета.ру Пачкай.

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#кожа
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#красота
#здоровье
#зима
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Воробьёв ответил на вопрос «Прямой линии» с президентом о строительстве больницы в Балашихе
14 декабря 2023, 14:26

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Новую большую больницу в Балашихе планируется открыть в 2027 году. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, отвечая на вопрос от жителя Балашихи, поступивший на прямую линию с президентом.
«В Балашихе ЦРБ постройки 1966 года. Когда построят новую? Да, мы не Москва, но в больнице нуждаемся», – отметил житель. 
 Воробьёв поблагодарил Владимира Путина за поддержку большого проекта строительства новой большой больницы в Балашихе. 
«Она нужна для всего востока Подмосковья, это более 1 млн человек. 6 декабря мы заключили госконтракт на строительство. Это будет большая многопрофильная клиника на 1,2 тыс коек и 300 посещений в смену со в современными технологиями и квалифицированными кадрами», – написал глава региона в своём телеграм-канале
По словам губернатора, в больнице будет шесть блоков: два хирургических, центральный с приёмным отделением, реанимацией и операционными, терапевтический, служебно-бытовой, а также консультативно-диагностический центр.
«Мы активно работаем с федеральным правительством, чтобы начать строить как можно скорее. Больница появится на месте заброшенного госпиталя КГБ. Занимаемся проектной документацией. Планируем открыть медучреждение в 2027 году», – заключил Андрей Воробьёв
В четверг президент России Владимир Путин подводит итоги года в формате пресс-конференции, совмещённой с «Прямой линией». 

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#медицина
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Названы неочевидные ранние признаки деменции
DE: падения с лестницы являются первыми симптомами деменции
14 декабря 2023, 13:59

Фото: istock / PIKSEL

Нарушения координации и падения с лестницы являются ранними симптомами деменции. Об этом неочевидном признаке рассказала британская благотворительная организация по борьбе с деменцией Alzheimer Scotland, пишет Daily Express.
Там отметили, что в основном, деменцию и болезнь Альцгеймера связывают с потерей памяти, снижением умственных способностей и проблемами с речью. Но симптомы этого заболевания могут различаться в зависимости от участка мозга, которое поразила болезнь. 

«Человек с деменцией может чаще поскальзываться, спотыкаться, падать. Вы можете заметить, что он шаркает при ходьбе и не поднимает ноги», — отметили в Alzheimer Scotland.
Помимо этого, человеку становится сложнее преодолевать лестницы. Это связано с нарушением зрительно-пространственного восприятия. При появлении подобных признаков, стоит обратится к врачу, а также установить удобные перила для безопасности больного. 

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#заболевания
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Врач Белкорей рассказала, как предупредить сердечную недостаточность
Врач Белкорей рекомендовала бегать можно трусцой
14 декабря 2023, 13:51

Фото: istockphoto.com/Kubra Cavus

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Ольга Белкорей заявила, что для предупреждения хронической сердечной недостаточности нужно постоянно посещать специалистов и проверяться, а также вести здоровый образ жизни.
Так, врач рекомендовала ввести в свой режим дня умеренные физические нагрузки по согласованию со специалистом.

«Бегать можно трусцой и только по рекомендации врача. Основные кардионагрузки – это ходьба в умеренном темпе, велосипед и плавание. Также надо принимать лекарственные препараты, которые уменьшают частоту сердечных сокращений и предотвращают прогрессирование сердечной недостаточности», — отметила в беседе с «Москвой 24» Белкорей.

Кроме этого, она заявила о важности ограничения в рационе соли и жидкости.

Ранее артист Александр Панайотов поделился секретом похудения. Немаловажную роль в потере веса сыграл рацион.

«Я сижу только на воде и на рыбе. Каждый день ем сибас и лосось. Лишь иногда добавляя обезжиренный йогурт в качестве белка и отруби», – рассказал в беседе с utro.ru Панайотов.

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#здоровье
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Педиатр Гусарова советует делать физические упражнения для младенцев ежедневно
14 декабря 2023, 12:52

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Педиатр НИКИ детства советует физические упражнения для младенцев делать ежедневно. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач-педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова отметила, что физическим развитием малыша важно начать заниматься как можно раньше.

«Физическая активность рекомендована детям всех возрастов. <…> Занятия развивающей гимнастикой мы рекомендуем начинать с 2-3 месяцев. Есть множество комплексов, которые мама может делать дома самостоятельно. Хорошо, если до начала занятий мама проконсультируется с педиатром или в кабинете здорового ребёнка, чтобы быть уверенной в правильной направленности упражнений», - поделилась Ксения Гусарова.

Специалист добавила, что простые игры, ползание по коврику, плавные массажи и купание в теплой воде способствуют стимулированию моторики, сенсорики и укреплению здоровья ребенка.

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#развитие
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Подмосковные врачи используют новые виды гибридных сосудистых операций
14 декабря 2023, 12:24

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Новые виды гибридных сосудистых операций начали выполнять люберецкие врачи. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Люберецах рентген-хирурги Регионального сосудистого центра и специалисты отделения сосудистой хирургии начали проводить совместные операции, которые  жизненно необходимы больным с многоуровневым поражением сосудов.

«Стандартом исследования при поражении сосудов является КТ-ангиография, которая прокрашивает все сосуды и с помощью специальной программы мы можем измерить диаметр сосуда, определить длину пораженного участка. <…> В результате консилиума с рентген-хирургами разрабатываем план операции. Сосудистые хирурги создают искусственный сосуд, чтобы обойти атеросклеротическую бляшку, а рентген-хирурги выполняют баллонную ангиопластику<…>», — отметил заведующий отделением сосудистой хирургии Агита Разгоев.

Стоит отметить, что гибридные операции являются самыми сложными и занимают длительное время. Но благодаря открытию в 2023 году второго ангиографического комплекса, новые виды операций в Люберецкой больнице проводятся планово. 

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