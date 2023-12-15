Невролог Ширшова заявила о нескольких этапах восстановления после инсульта

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Заведующая неврологическим отделением, невролог, врач высшей категории, доктор медицинских наук Елена Ширшова заявила, что пациент после перенесённого инсульта проходит несколько этапов восстановления.
Так, сначала для лежачих пациентов проводят такие процедуры, как переворачивание, массаж противопролежневый, дыхательная гимнастика, вертикализация, а также восстановление речи. Второй этап восстановления представляет собой кинезиотерапию, занятия на тренажерах с биологической обратной связью, виртуальной реальностью, массаж, физиотерапевтические методики.
Ранее учёные выяснили, что излишняя неуклюжесть может быть признаком развивающейся деменции.
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«Ежедневные несложные процедуры не занимают много времени, поэтому важно следовать рекомендациям врачей регулярно. Человек способен выполнять их самостоятельно и закреплять результат. Полученный лечебный эффект позволяет предотвратить риск возможных кровоизлияний в будущем», – прокомментировала в беседе с «Вестями Подмосковья» Ширшова.
«Такие вещи, как подскальзывания, спотыкания и падения, могут стать более распространёнными. Вы можете начать замечать, что человек при ходьбе шаркает, а не поднимает ноги», — приводит utro.ru со ссылкой на Daily Express замечание специалистов.
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Мелисса Тимофеева