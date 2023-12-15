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Невролог Ширшова заявила о нескольких этапах восстановления после инсульта

15 декабря 2023, 13:52
Фото: istockphoto.com/peterschreiber.media

Фото: istockphoto.com/peterschreiber.media

Заведующая неврологическим отделением, невролог, врач высшей категории, доктор медицинских наук Елена Ширшова заявила, что пациент после перенесённого инсульта проходит несколько этапов восстановления.
Так, сначала для лежачих пациентов проводят такие процедуры, как переворачивание, массаж противопролежневый, дыхательная гимнастика, вертикализация, а также восстановление речи. Второй этап восстановления представляет собой кинезиотерапию, занятия на тренажерах с биологической обратной связью, виртуальной реальностью, массаж, физиотерапевтические методики.

«Ежедневные несложные процедуры не занимают много времени, поэтому важно следовать рекомендациям врачей регулярно. Человек способен выполнять их самостоятельно и закреплять результат. Полученный лечебный эффект позволяет предотвратить риск возможных кровоизлияний в будущем», – прокомментировала в беседе с «Вестями Подмосковья» Ширшова.


Ранее учёные выяснили, что излишняя неуклюжесть может быть признаком развивающейся деменции.

«Такие вещи, как подскальзывания, спотыкания и падения, могут стать более распространёнными. Вы можете начать замечать, что человек при ходьбе шаркает, а не поднимает ноги», — приводит utro.ru со ссылкой на Daily Express замечание специалистов.

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#здоровье
#врач
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Замглавы Богородского округа Шойко встретился с врачами нового онкоцентра
15 декабря 2023, 13:09

Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

В Ногинской больнице начал работу Центр амбулаторно онкологической помощи. Об этом сообщила пресс-служба администрации Богородского городского округа.
Заместитель главы Богородского городского округа Олег Шойко пообщался с медицинскими работниками, а также пациентами больницы.

В центр за помощью смогут обращаться не только жители Богородского округа, но и Электрогорска, Черноголовки, Электростали и Павловского Посада. 

«Созданный Центр амбулаторной онкологической помощи –это координатор для пациента с онкологическим заболеванием<…>  Сформирована внутренняя логистика движения пациента от первичного направления к онкологу до получения специализированного лечения по принципу «зеленого коридора». Также расширен реестр закупаемых химиопрепаратов.<…>  »,- отметил главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Также в больнице постоянный мониторинг всех лечебно-диагностических процедур и отлажены дистанционные телекоммуникационные варианты проведения консилиумов с ведущими онкодиспансерами.

Стоит отметить, что в ходе посещения центра Олег Шойко обсудил актуальные вопросы, которые волнуют медработников и важность мер поддержки врачей и отметил профессиональную работу команды врачей больницы.

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#клиника
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#больницы
#мониторинг
#подмосковье
#богородский городской округ
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Подмосковные врачи рассказали об опасности катания на ватрушках
15 декабря 2023, 13:01

Фото: istockphoto / kornyeyeva

Подмосковные врачи рассказали, какие ватрушки не принесут пользы здоровью. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Московскую областную детскую травматолого-ортопедическую больницу поступил подросток с переломом бедра после катания на «ватрушке».

«Проведено хирургическое лечение, отломки костей сопоставлены и фиксированы титановыми пластинами. <…> К сожалению, с началом зимы такие пациенты поступают к нам все чаще. Недавно мы прооперировали 13-летнего ребенка с переломом плечевой кости, сопоставили отломки и зафиксировали их», - отметил главный внештатный детский травматолог Минздрава МО, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Врач отметил, что пациенту предстоит продолжительный курс реабилитации с повторной операцией по удалению металлических конструкций.

Стоит отметить, что «ватрушка» или тюбинг не являются безопасными и легкими в управлении как кажется на первый взгляд. Данный инвентарь не смогут обеспечить контролируемый спуск,а  из-за своего небольшого веса они развивают очень большую скорость. Специалисты подчеркнули, что для зимних забав лучше отдать предпочтение санкам.

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#тюбинг
#травмы
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Диетолог Петитпейн назвала белое вино наиболее безопасным для здоровья
15 декабря 2023, 06:23

Фото: iStock/Silberkorn

Американский эксперт по питанию Дебби Петитпейн назвала наиболее безопасный для здоровья вариант вина. По её мнению, к таковым можно отнести белое и его разновидности. Об этом пишет Lenta.Ru со ссылкой на USA Today.
Самым безвредным для организма человека, подчеркнула диетолог, является вино с низким содержанием сахара и алкоголя. Белые вина из светлых сортов винограда, произведенные в относительно прохладном климате, чаще всего соответствуют этим параметрам.

По словам Петитпейн, многочисленные научные исследования называют полезным красное вино, содержащее антиоксиданты. Но, чтобы ощутить эффект антиоксидантов, придется употребить намного больше ежедневной допустимой дозы. Поэтому, объяснила она, рекомендуется разбавлять вино газированной водой, чтобы выпить больше бокалов, не нанося вред здоровью.

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#вино
#здоровье
#советы
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Гепатолог Вялов: Фиточай и добавки омега-3 могут спровоцировать цирроз
15 декабря 2023, 03:20

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Врач-гепатолог Сергей Вялов заявил, что биодобавки оказывают на печень повреждающее воздействие, поэтому могут привести к серьёзным последствиям для организма. Об этом пишет Радио Sputnik.
«Человек начинает пить добавки для печени не просто так, а потому что знает, что с ней что-то не в порядке. И пока он пьёт бесполезные добавки, он теряет время. А время от развития самой большой и частой проблемы — жировой болезни печени — до выраженного стеатоза и фиброза — это где-то три года. А время от выраженного развития стеатоза и фиброза до цирроза печени — это ещё два с половиной года», — цитирует издание слова собеседника.

Так, существует риск спустя пять-шесть лет получить цирроз печени на фоне того, что человек принимал добавки, а не занимался полноценным лечением, добавил врач.

Вялов отметил, что биодобавками, опасными для организма, являются фиточай, коллаген, препараты омега-3, зверобой и растительные травы. При этом в омега-3, как правило, почти нет обещанных ненасыщенных жирных кислот.

«Мы зачастую едим просто жир и делаем печени хуже», — заключил гепатолог.

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#врач
#человек
#препараты
#болезни
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Дерматолог Скорогудаева рекомендовала использовать жирные кремы для кожи зимой
14 декабря 2023, 19:24

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева заявила, что зимой кожу от сухости и испарения влаги можно спасти с помощью жирных плотных кремов.
«Есть плотные кремы, они называются обратные эмульсии. Они содержат не растительные, а более плотные масла, восковые фракции и насыщенные жирные кислоты. Их не очень любят, так как это жирные кремы, которые не впитываются. Эти кремы создают дополнительную плёнку на поверхности кожи, которая препятствует испарению воды. Так можно снять дискомфорт до того момента, когда кожа всё-таки привыкнет и сама построит более крепкий барьер, который не позволит воде испаряться», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Скорогудаева.

При этом, специалист отметила, что в таких кремах должны присутствовать витамины, регулирующие деятельность кожи.

Однако она настоятельно не советовала использовать в зимний период сыворотки, жидкие растительные масла, лёгкие кремы на их основе, минеральные косметические масла.

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#кожа
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#уход
#красота
#зима
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Врач Тимощенко заявила о смертельной опасности употребления жвачки в спортзале
14 декабря 2023, 18:40

Фото: istockphoto.com/ardasavasciogullari

Терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что жевание жвачки во время занятий в спортзале недопустимо, поскольку очень опасно.
Она отметила, что жвачкой можно подавиться, а это может привести даже к смерти.

«Жевать жвачку в спортзале недопустимо. При интенсивных занятиях, а также во время спаррингов в ринге высока вероятность попадания жевательной резинки в дыхательные пути с развитием нарушения дыхания и последующей смертью. При жевании резинки выделяется избыточное количество слюны, что может провоцировать попадание её в том числе в дыхательные пути», — пояснила в беседе с NEWS.ru Тимощенко.

Кроме этого, жвачка во время занятий опасна и тем, что при её жевании сбивается дыхание, а это, в свою очередь, увеличивает нагрузку на организм при интенсивных тренировках.

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#здоровье
#врач
#рекомендации
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На месте заброшенной больницы в Электростали появится клиника микрохирургии глаза
14 декабря 2023, 17:43

Фото: Главгосстройнадзор

В городском округе Электросталь появится офтальмологическая клиника и центр микрохирургии глаза. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора, который выдал разрешение на строительство здания амбулаторно-клинического обслуживания.
Работы по реконструкции стартовали 4 декабря. Строители уже завершили уборку прилегающей территории, выполнили подключения к сетям. 
«Застройщик реконструирует здание бывшей инфекционной больницы площадью 1,4 тыс кв м, которое долгое время находилось в полуразрушенном состоянии. Там откроют офтальмологическую клинику и центр микрохирургии глаза под брендом «Эльвизус», – говорится в сообщении.
Такие центры работают в Московской, Ярославской, Владимирской и Вологодской областях. В клиниках оказывают как платную офтальмологическую помощь, так и в системах ДМС и ОМС.
 
По данным надзорного ведомства, медцентр оснастят современным оборудованием, а прилегающую территорию благоустроят. Завершить реконструкцию планируют в августе будущего года.

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#московская область
#электросталь
#здравоохранение
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Озвучена основная ошибка по уходу за кожей зимой
Косметолог Пачкай: Ошибка – использование агрессивных очищающих средств
14 декабря 2023, 16:18

Фото: istockphoto.com/Galina Zhigalova

Врач-косметолог Дмитрий Пачкай заявил, что основной ошибкой по уходу за кожей в зимний период является применение агрессивных очищающих средств.
Он напомнил, что зимой кожа подвержена влиянию холодного сухого воздуха, а потому нуждается в более бережном уходе.

«Одна из основных ошибок — использование агрессивных очищающих средств. Холодный воздух и ветер оказывают негативное воздействие на кожу, поэтому очищающие средства сильного действия могут сушить ее еще больше и раздражать. Лучше выбирать мягкие, увлажняющие гели с нейтральным PH или молочко для очищения, которые не лишают кожу естественного увлажнения», — отметил в беседе с Газета.ру Пачкай.

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#кожа
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#здоровье
#зима
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Воробьёв ответил на вопрос «Прямой линии» с президентом о строительстве больницы в Балашихе
14 декабря 2023, 14:26

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Новую большую больницу в Балашихе планируется открыть в 2027 году. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, отвечая на вопрос от жителя Балашихи, поступивший на прямую линию с президентом.
«В Балашихе ЦРБ постройки 1966 года. Когда построят новую? Да, мы не Москва, но в больнице нуждаемся», – отметил житель. 
 Воробьёв поблагодарил Владимира Путина за поддержку большого проекта строительства новой большой больницы в Балашихе. 
«Она нужна для всего востока Подмосковья, это более 1 млн человек. 6 декабря мы заключили госконтракт на строительство. Это будет большая многопрофильная клиника на 1,2 тыс коек и 300 посещений в смену со в современными технологиями и квалифицированными кадрами», – написал глава региона в своём телеграм-канале
По словам губернатора, в больнице будет шесть блоков: два хирургических, центральный с приёмным отделением, реанимацией и операционными, терапевтический, служебно-бытовой, а также консультативно-диагностический центр.
«Мы активно работаем с федеральным правительством, чтобы начать строить как можно скорее. Больница появится на месте заброшенного госпиталя КГБ. Занимаемся проектной документацией. Планируем открыть медучреждение в 2027 году», – заключил Андрей Воробьёв
В четверг президент России Владимир Путин подводит итоги года в формате пресс-конференции, совмещённой с «Прямой линией». 

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