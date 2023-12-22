В Минздраве РФ рассказали, на сколько хватит остатков антибиотика с джозамицином

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В России остатков антибиотика с действующим веществом джозамицин в больницах хватит примерно на полгода, однако его можно заменить на препараты азитромицин и кларитромицин, дефицита которых на российском рынке нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу Минздрава.
«По данным из аналитической витрины правительства Российской Федерации в настоящее время обеспеченность медицинских организаций лекарственными препаратами с МНН джозамицин составляет 6,4 месяца», - говорится в сообщении.
В последний раз препарат Вильпрафен на основе джозамицина поставлялся в российские аптеки в 2021 году. Однако в ведомстве уточнили, что лекарственные препараты с действующим веществом джозамицин можно заменить на лекарственные препараты с международным названием азитромицин и кларитромицин. Их дефицита на российском рынке нет.
Напомним, японская фармацевтическая компания решила снять производство антибиотика Вильпрафен в России. Почему было принято такое решение, фармкорпорация не пояснила.
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