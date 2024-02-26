Кардиолог Конев раскрыл, как часто нужно измерять давление

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В 2023 году спрос на тонометры в России вырос на 29%. За прошедший год россияне через интернет-сервисы купили 2,2 млн приборов, годом ранее эта цифра достигала 890 тысяч штук.
Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев в беседе с «Радио 1» объяснил это тем, что в России стареет население, уровень заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями не уменьшается, но также в стране растёт медицинское просвещение. По его словам, россияне стали внимательнее относиться к здоровью.
По словам специалиста, тонометр должен быть в каждой семье с возрастными гражданами. Прибор поможет обозначить проблемы и скорректировать курс лечения.
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«Не секрет, что среди старшего возраста количество лиц, страдающих повышенным артериальным давлением, превышает 50 процентов. И такой спрос на тонометры можно объяснить просвещением. Я надеюсь, что это приведёт к снижению заболеваемости в ближайшее годы и повышению эффективности лечения артериальной гипертензией, потому что её последствия чрезвычайно опасны для человека», — сказал врач.
«Если человек получает какое-то давление от артериальной гипертензии, нужно измерять давление перед каждым приёмом лекарств, чтобы оценить эффективность действия лекарственных средств. Также нужно вести дневник самонаблюдения. Через несколько дней будет понятно, требуется ли такое частое измерение давления», — добавил Конев.Читайте также:
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Екатерина Шмакова