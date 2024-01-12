Кардиолог Видяскин рекомендовал «сердечникам» есть жирные сорта рыбы

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Кардиолог Игорь Видяскин заявил, что людям с больным сердцем лучше употреблять жирные сорта рыбы
А вот от солёных продуктов с большим содержанием соли в таких случаях лучше отказаться.
Кроме того, по его словам, если один-два раза в неделю есть рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами, то можно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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«В солёной рыбе много натрия — основного компонента поваренной соли. Он повышает давление, задерживает жидкость в организме, из-за чего появляются отёки. Таким пациентам разрешается потребление жирной рыбы: лосося, макрели, сельди, форели, сардины», — пояснил в беседе с NEWS.ru Видяскин.
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Мелисса Тимофеева