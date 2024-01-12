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Кардиолог Видяскин рекомендовал «сердечникам» есть жирные сорта рыбы

12 января 2024, 20:05
Фото: istockphoto.com/from_my_point_of_view

Фото: istockphoto.com/from_my_point_of_view

Кардиолог Игорь Видяскин заявил, что людям с больным сердцем лучше употреблять жирные сорта рыбы
А вот от солёных продуктов с большим содержанием соли в таких случаях лучше отказаться.

«В солёной рыбе много натрия — основного компонента поваренной соли. Он повышает давление, задерживает жидкость в организме, из-за чего появляются отёки. Таким пациентам разрешается потребление жирной рыбы: лосося, макрели, сельди, форели, сардины», — пояснил в беседе с NEWS.ru Видяскин.


Кроме того, по его словам, если один-два раза в неделю есть рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами, то можно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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#врач
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#сердце
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Мясников: «Пластик действительно внутри нас»
12 января 2024, 19:41

Фото: istockphoto.com/photka

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что частицы микропластика есть в организме человека, и они могут быть опасны для нашего здоровья.
«Пластик действительно внутри нас. И его у нас много. И в лёгких, и в крови. Всё это результат загрязнения окружающей среды. Но младенческие писки «зелёных», которые, кстати, не понимают альтернативу, ничего изменить не смогут», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Он отметил, что медиком пока точно неизвестно, какие именно заболевания могут вызывать частицы микропластика внутри нас. Предполагается, что они способствуют образованию онкологии и проблемам щитовидной железы, а также облегчают попадание в организм вирусов и бактерий. По словам Мясникова, исправить такую ситуацию могут помочь только совместные действия соответствующих ведомств всех стран.

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#врач
#пластик
#заболевания
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Шеф-повар Астафьев назвал главные ошибки при хранении продуктов в холодильнике
Шеф-повар Астафьев: Не ставьте горячие блюда в холодильник
12 января 2024, 19:17

Фото: istockphoto/nensuria

Шеф-повар Глеб Астафьев в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, какие ошибки совершают россияне при хранении продуктов в холодильнике.
Глеб Астафьев считает ошибкой привычку многих ставить горячие блюда в холодильник. Так можно испортить холодильник. При этом хранить готовые блюда можно не более суток.

«Самая страшная ошибка, которую вы можете допустить, — это положить сырые продукты рядом с готовыми, потому что сырые продукты моментально передадут все в готовые продукты, вы их пережаривать не будете, значит, вы получите все бактерии», —говорит Глеб Астафьев.
Не рекомендуется хранить продукты в холодильнике в полиэтиленовых пакетах.

«В полиэтилене конденсируется влага, а, значит, ускоряется порча», — объясняет шеф-повар.
В холодильнике не стоит хранить яблоки. Этот фрукт выделяют этилен, ускоряющий созревание.

Ранее сообщалось, что рыбные, мясные и сырные нарезки не могут храниться дольше десяти – двенадцати часов даже в холодильнике, рыба в любом виде хранится не более тридцати шести часов. Нарезанные фрукты и овощи не следует хранить дольше суток, торты и сладости можно употреблять в пищу до истечения срока годности.

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#продукты
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Ученые назвали неожиданные преимущества кофе для здоровья
NRR: Неврологи нашли связь кофе с защитой от болезни Альцгеймера и Паркинсона
12 января 2024, 19:12

Фото: istock / amenic181

Ученые узнали о неожиданных преимуществах кофе для здоровья человека. Исследование приводит журнал Neural Regeneration Research (NRR).

По данным издания, кофе может снижать риск различных хронических болезней, среди которых нейродегенеративные заболевания. Ученые утруждают, что бодрящий напиток обладает антиоксидантными, противовоспалительными, противораковыми свойствами.

Помимо этого, исследование показало, что кофе обладает нейропротекторными свойствами. Употребление кофе может снижать риск развития болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

Несмотря на пользу данного напитка, его обильное потребление может увеличить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у людей с тяжелой гипертонией. Ученые напомнили, что важно умеренно употреблять напиток.

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#ученые
#болезнь
#исследование
#кофе
#журнал
#заболевания
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Подмосковный стоматолог Катанцева посоветовала чистить ребёнку полость рта с рождения
12 января 2024, 17:32

Фото: пресс-служба подмосковного Минздрава МО

С первых дней жизни будущие зубы новорождённого находятся под угрозой, так как во рту стремительно размножаются вредоносные бактерии. Поэтому уже тогда необходимо чистить полость рта, сообщила заведующая стоматологической поликлиникой № 1 города Ивантеевка Виктория Катанцева.
По её словам, размножение бактерий ведёт к инфекционным воспалениям, кариесу, стоматиту и другим заболеваниям будущих зубов. Опасность заражения возникает и когда взрослые целуют малыша в губы, облизывают упавшую соску или пробуют питание из ложечки для кормления.
«Исключить риски можно грамотным уходом. Удаление бактерий и налёта с дёсен нужно проводить два раза в день – утром после кормления и вечером перед сном. Делать это можно только через полчаса после еды – так мы избежим срыгивания пищи. Обрабатывать удобнее, надев на палец силиконовую щёточку- массажёр. К тому же она облегчит крохе прорезывание зубов», – пояснила Катанцева, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Как отметила врач, можно также воспользоваться марлей, смоченной тёплой кипяченой водой. Достаточно обернуть ею указательный палец и обработать зубки и дёсны ребенка.

Медик подчеркнула, что грамотная гигиена полости рта сформирует привычку следить за здоровьем зубов с самого раннего детства.

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#московская область
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Диетолог Стародубова развеяла распространенный миф об ананасе
Диетолог Стародубова: ананасы не сжигают жиры
12 января 2024, 16:26

Фото: istockphoto/YelenaYemchuk

Миф о жиросжигающих свойствах ананасов развеяла главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
«Москва 24» пишет, что в составе ананаса есть фермент бромелайн, который улучшает расщепление белков пищи и обладает противовоспалительное действие.

«Несмотря на наличие бромелайна, жиросжигающим эффектом ананасы не обладают. Поэтому рассчитывать на то, что можно скорректировать жировую массу тела, ничего не меняя в питании, а просто добавив в свой рацион этот фрукт, — заблуждение», — рассказала Антонина Стародубова.
Ананасы богаты клетчаткой и витаминами, но взрослому человеку не рекомендовано в день более 250-300 г. Также ананас не используются в питании детей до трех лет

«Помимо вздутия, повышенного газообразования, нарушения стула, экзотический продукт способен провоцировать аллергические реакции», — говорит диетолог.
Специалист рекомендует есть свежие ананасы или покупать замороженные фрукты, потому как при консервации часть витаминов и полезных веществ исчезает.

Ранее команда учёных из Университета Махидол создала недорогой и экологичный метод изготовления упаковки для продуктов из крахмала ананасовых стеблей.

Polymers пишет, что из-за пластмасс, вредящих окружающей среде и не разлагающихся в природе, учёные ищут новые варианты, которые заменят пластик в быту. Особое внимание уделяют материалам на основе крахмала (из кукурузы и тапиоки).Недавно исследователи продемонстрировали новый способ изготовления упаковок из альтернативных источников крахмала, который получают из сельхозотходов.

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#еда
#продукты
#фрукты
#диета
#здоровье
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Онколог назвал неожиданную причину «омоложения» рака
Онколог Пылев объяснил рост заболеваемости раком среди молодёжи
12 января 2024, 15:32

Фото: IStock/KatarzynaBialasiewicz

Американские врачи отметили активное распространение рака среди молодых людей по всему миру, прежде всего в Северной Америке, Западной Европе и Австралии. Так, уровень диагностирования онкологии в США вырос на 12,8% за 20 лет. Основной причиной «омоложения» рака называют нездоровый образ жизни.
Однако врач-онколог, главный врач федеральной сети клиник экспертной онкологии «Euroonco» Андрей Пылев уверен, что экология и некачественное питание не могут привести к такому росту показателей. В беседе с «Радио 1» он заявил, что это может быть связано с улучшением первичной диагностики.
«Зачастую увеличение количества впервые выявленных лиц с онкологическими заболеваниями связано с улучшением первичной диагностики. Потому что я работаю с пациентами, но не могу сказать, что на клинических примерах наблюдаю, что рак молодеет», — сказал Пылев.
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Онколог подчеркнул, что рост числа пациентов с онкологией растёт как в России, так и в других странах. И у этого есть свои плюсы.
«Это, с одной стороны, благоприятно сказывается на результатах выживаемости этих пациентов, потому что, чем раньше поставлен диагноз, тем лучше. С другой стороны, это может статистически несколько увеличить количество больных с впервые выявленными онкологическими заболеваниями», — заметил он.
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#врач
#рак
#онкология
#молодёжь
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Врач предупредила о первых симптомах тромбоза
Кардиолог Фомичева: внезапная боль в конечности может быть симптомом тромбоза
12 января 2024, 14:40

Фото: istock / Rabizo

Закупорка сосудов может привести к опасным состояниям, которые могут нести среьезнужюю опасность жизни и здоровью человека.
Об этом предупредила врач-кардиолог Анастасия Фомичева в разговоре с «Газетой.ru».

Фомичева отметила, что тромбоз появляется, когда тромботические массы забивают просвет сосуда, что нарушает кровоток и провоцирует сбои в работе организма. Кардиолог уточнила, что нарушения зависят от типа тромбоза.

Артериальный тромбоз, по словам эксперта, характеризуется внезапной сильной болью, бледностью, отсутствием пульса, похолоданием и онемением конечности. Венозный тромбоз проявляется болью, покраснением или посинением кожи, отечностью, а также болезненным уплотнением в зоне пораженной вены.

Ранее врач Нилова назвала возраст, когда нужно планово посещать кардиолога. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#кардиолог
#врач
#нарушения
#здоровье
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Врач раскрыл, как защититься от самого опасного гриппа
Врач Болибок призвал носить тканевые маски для защиты от гонконгского гриппа
12 января 2024, 14:31

Фото: IStock/monstArrr_

В конце декабря в России отметили рост заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом А. По данным Роспотребнадзора и НИИ гриппа имени Смородинцева, уровень заболеваемости на начало января составляло 128,1 случая на 10 тысяч населения. Это превышает базовую норму на 83%. Как рассказал «Радио 1» врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, все три вируса одновременно циркулируют в обществе, из-за чего россияне болеют чаще.
«Эта ситуация возникла из-за того, что предыдущие три сезона у нас кроме коронавируса ничего не было, а коронавирус был волнами. И в этом сезоне нам приходится отдуваться за все эти пропущенные сезоны. Иммунная система забывает, как бороться с этими вирусами, она их просто не запоминает надолго», — отметил специалист.
Врач подчеркнул, что во времена пандемии коронавируса, ОРВИ и грипп не фиксировались из-за масочного режима, который сдерживал распространение вирусов. Сегодня, когда носить маски не заставляют, люди снова подвергаются заражению.
«У нас был сезон, когда даже ОРВИ никто не болел, все болели только коронавирусом, — настолько эти меры оказались эффективными. А сейчас никаких барьеров нет, поэтому всё, что мы плотиной сдерживали, обрушилось в этом сезоне. Но, конечно, если сравнивать данные статистики по ОРВИ и гриппу с ковидным временем, то цифры просто чудовищные, а если сравнивать с доковидными временами, то ничего особенного нет, кроме опасного гонконгского гриппа», — заметил собеседник.
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По его словам, гонконгский грипп считается самым опасным из всех. Но чтобы защититься от него, достаточно обычной тканевой маски.
«Чтобы заразиться гриппом, нужно достаточно много вируса. А сама капля аэрозоля, на которой и так большое количество вирусов сидит, крупная, поэтому она в маске застревает и человек по идее защищён», — заметил Болибок.
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#грипп
#врач
#орви
#коронавирус
#маски
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В Подмосковье за 2023 год заготовили свыше 76 тонн донорской крови
12 января 2024, 14:23

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В прошедшем году в Московской области заготовили более 76 тонн донорской крови и её компонентов – на 3,6 тонны больше, чем в 2022-м. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Для развития донорского движения мы постоянно проводим выездные акции. Сдать кровь можно и в Московском областном центре крови, в том числе и в выходные. Нам ежегодно удаётся увеличивать количество заготовленной крови и её компонентов. Большинство донаций выполняется безвозмездно», – заявила главврач центра Мария Аппалуп.
Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8 до 14 часов по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37А. Телефон координационного центра донорства крови; 8 (495) 305-77-00.

Донорская кровь и её компоненты необходимы пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, страдающим онкологическими заболеваниями крови, новорождённым с различными патологиями.

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#московская область
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