Кардиолог Видяскин раскрыл, для кого могут быть опасны перелёты из-за тромбов

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Кардиолог Игорь Видяскин заявил, что тромбообразование во время перелётов (или переездов) может грозить людям с ожирением, а также пожилым гражданам.
«Повышают риск развития тромбоза глубоких вен во время длительных перелётов или переездов: пожилой возраст, заболевания свертывающей системы крови, варикозная болезнь нижних конечностей, тромбоз глубоких вен в анамнезе, онкология, травмы или хирургические вмешательства, ожирение, беременность», — пояснил в беседе с NEWS.ru Видяскин.
Образованию тромбов, по словам врача, способствует неподвижная поза во время движения транспорта, а также минимизация приёмов жидкостей пассажирами.
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