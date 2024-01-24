Кардиолог перечислила главные причины снижения давления у молодых и пожилых

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Врач-кардиолог Ольга Бокерия рассказала россиянам о причинах снижения кровяное давления. Эксперт заявила, что гипотонией называют показатели 90/60 миллиметров ртутного столба, при которых человек чувствует головокружение и слабость.
Гипотензия может быть трёх видов. У престарелых, а также у молодых людей с хрупким телосложением, которые ведут малоактивный образ жизни, давление может упасть при резкой смене положения тела, например, когда человек резко встает из лежачего положения. Из-за этого давление также может упасть и у беременных. В таких случаях врач советует менять положение спокойно и не спеша.
Также давление может упасть спустя пару часов после употребления пищи. Чаще всего это происходит у пожилых с гипертонией и пациентов с болезнями вегетативной нервной системы. Бокерия порекомендовала в таком случае есть небольшими порциями.
Резкое падение артериального давления возможно после долгого стояния. Такой нейрогенный тип гипотонии характерен для детей и молодых людей и может возникать из-за неправильной связи между сердцем и мозгом.
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«Если давление упало резко до очень низких цифр у человека с нормальным давлением и до необычно низких у человека с гипертензией (на 20-30 мм рт. ст.), состояние резко ухудшилось и нет видимых причин, нужно вызывать скорую помощь. Это может быть признаком внутреннего кровотечения, инфаркта и других опасных состояний», — предупредила кардиолог в беседе с изданием «Доктор Питер».
Резкое падение артериального давления возможно после долгого стояния. Такой нейрогенный тип гипотонии характерен для детей и молодых людей и может возникать из-за неправильной связи между сердцем и мозгом.
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Алина Юрчак