Кола, мед и молочные коктейли: Диетолог о вреде сахара и продуктах, которых стоит избегать

Сладости — это то, что может быстро поднять настроение и сделать счастливым человека всего за пару минут. Но что же делать тем, кто, например, придерживается диет? В этом случае многие диетологи «прописывают» зефир, говоря, что он не навредит ни фигуре, ни общему здоровью. Так ли это на самом деле?