Кола, мед и молочные коктейли: Диетолог о вреде сахара и продуктах, которых стоит избегать

Фото: iStock/FabrikaCr
Сахар стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Многие из нас даже не подозревают о скрытом содержании сахара в продуктах, которые кажутся вполне полезными.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала, что сахар сам по себе не является чем-то исключительно вредным, и нельзя утверждать, что от него нужно полностью отказываться, однако его потребление следует ограничивать.
Она отметила, что согласно рекомендациям научных медицинских организаций, сахар должен составлять не более 10% от общего рациона, а в идеале — до 5%. Например, если рассматривать средний рацион на 2000 калорий, то 10% составит 200 калорий, что эквивалентно 50 граммам углеводов — именно столько чистого сахара можно употреблять в день.
По ее словам, существует такое понятие, как добавленный сахар или свободные сахара. Павлюк пояснила, что рекомендуется ограничивать потребление свободных сахаров. К ним относятся такие заменители сахара, как фруктоза, патока, сиропы, варенье и мед.
Диетолог объяснила, что с медицинской точки зрения мед считается аналогом сахара. Специалист отметила, что в кулинарии это не сахар, но в медицине — да. Помимо этого, она добавила, что мед может быть разным в зависимости от производителя.
Павлюк подчеркнула, что полноценной здоровой альтернативы сахару не существует. Вместо этого рекомендуется использовать фрукты и ягоды, а после них по степени вредности следуют сухофрукты и соки. Хотя соки относятся к свободным сахарам, такие как апельсиновый, могут иметь положительное воздействие на здоровье, а именно продлевать жизнь. Далее идут варенья и компоты, содержащие значительное количество сахара, но также обладающие некоторыми полезными свойствами.
По ее словам, у многих людей сахар может повышать аппетит, что может привести к избыточному весу, сахарному диабету и метаболическому синдрому, а также к различным хроническим заболеваниям. Особенно вредными являются сладкие фастфуды, такие как молочные коктейли с ароматизаторами, консервантами и красителями.
Она отметила, что «Кока-Кола без сахара» также может быть вредной, поскольку любые заменители сахара имеют свои негативные последствия. Наиболее опасен сахар в жидкой форме, заключила диетолог.
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Она отметила, что согласно рекомендациям научных медицинских организаций, сахар должен составлять не более 10% от общего рациона, а в идеале — до 5%. Например, если рассматривать средний рацион на 2000 калорий, то 10% составит 200 калорий, что эквивалентно 50 граммам углеводов — именно столько чистого сахара можно употреблять в день.
«Получается, что двадцать пять граммов — это более желаемая цель. Сюда относятся и сахар, который за день поступает в наш рацион. В хлебе и кетчупе содержится сахар. Иногда его добавляют в печенье и соки», — отметила она.
По ее словам, существует такое понятие, как добавленный сахар или свободные сахара. Павлюк пояснила, что рекомендуется ограничивать потребление свободных сахаров. К ним относятся такие заменители сахара, как фруктоза, патока, сиропы, варенье и мед.
Диетолог объяснила, что с медицинской точки зрения мед считается аналогом сахара. Специалист отметила, что в кулинарии это не сахар, но в медицине — да. Помимо этого, она добавила, что мед может быть разным в зависимости от производителя.
Фото: iStock/Arda Sari
Павлюк подчеркнула, что полноценной здоровой альтернативы сахару не существует. Вместо этого рекомендуется использовать фрукты и ягоды, а после них по степени вредности следуют сухофрукты и соки. Хотя соки относятся к свободным сахарам, такие как апельсиновый, могут иметь положительное воздействие на здоровье, а именно продлевать жизнь. Далее идут варенья и компоты, содержащие значительное количество сахара, но также обладающие некоторыми полезными свойствами.
«Сладостями считаются продукты, в которых содержание сахара превышает 6% по калорийности. К таким продуктам относятся печенье, хлопья и мюсли. Многие заменители молока, соки, творожки и йогурты также содержат добавленный сахар», — объяснила она.
По ее словам, у многих людей сахар может повышать аппетит, что может привести к избыточному весу, сахарному диабету и метаболическому синдрому, а также к различным хроническим заболеваниям. Особенно вредными являются сладкие фастфуды, такие как молочные коктейли с ароматизаторами, консервантами и красителями.
Она отметила, что «Кока-Кола без сахара» также может быть вредной, поскольку любые заменители сахара имеют свои негативные последствия. Наиболее опасен сахар в жидкой форме, заключила диетолог.
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Дарья Осипова