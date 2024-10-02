Подмосковный гастроэнтеролог Сухорукова рассказала, кому противопоказан творог

Фото: iStock / Arx0nt
Употребление в пищу творога следует ограничить людям с заболеваниями почек. А вовсе отказаться от него рекомендуется тем, кто страдает от аллергии на молочные белки.
Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.
По её словам, избыточное потребление творога может спровоцировать несколько неприятных последствий. Среди них – лишний вес и ожирение. Несмотря на диетические свойства продукта, из-за излишка белка организм, наоборот, синтезирует жир.
Однако полностью исключать творог из рациона не стоит, отметила Сухорукова. В нём много витаминов А и D, которые отсутствуют в растительных жирах. А жирный творог содержит триптофан. Эта аминокислота помогает сохранять стройность и лучше высыпаться.
Читайте также:
Россиянам раскрыли обязательные для укрепления иммунитета осенью продукты
Современный ФАП под Волоколамском сможет обслуживать 1,3 тыс. жителей
В МОНИКИ успешно провели лечение 13-летней девочки с трихобезоаром в желудке
«Отдельное внимание стоит уделить гликемическому индексу творога. Однако это актуально для больных сахарным диабетом второго типа. Здоровым людям опасаться этого индекса не стоит», – сказала Сухорукова РИА Новости.
По её словам, избыточное потребление творога может спровоцировать несколько неприятных последствий. Среди них – лишний вес и ожирение. Несмотря на диетические свойства продукта, из-за излишка белка организм, наоборот, синтезирует жир.
Однако полностью исключать творог из рациона не стоит, отметила Сухорукова. В нём много витаминов А и D, которые отсутствуют в растительных жирах. А жирный творог содержит триптофан. Эта аминокислота помогает сохранять стройность и лучше высыпаться.
Читайте также:
Россиянам раскрыли обязательные для укрепления иммунитета осенью продукты
Современный ФАП под Волоколамском сможет обслуживать 1,3 тыс. жителей
В МОНИКИ успешно провели лечение 13-летней девочки с трихобезоаром в желудке
Лора Луганская