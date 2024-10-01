Россиянам раскрыли обязательные для укрепления иммунитета осенью продукты

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Диетолог Елена Соломатина заявила, что для укрепления иммунитета осенью в рационе должны быть продукты, богатые витаминами A, С и D.
К таким продуктам она отнесла в том числе и печень трески, перец и морковь.
Ранее Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что сомнительно называть зефир безвредным продуктом, потому что в нём есть сахар, однако в сравнении с другими сладостями он лидирует.
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«Витамина C много в болгарском перце, квашеной капусте, черной смородине. Витамин D необходим нам для крепкого иммунитета. Самый богатый витамином D продукт — печень трески, далее лосось, селедка, скумбрия, морепродукты. Грибы, но они плохо усваиваются, так что только хорошо термически обработанные и измельченные», — пояснила в беседе с NEWS.ru Соломатина.
Ранее Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что сомнительно называть зефир безвредным продуктом, потому что в нём есть сахар, однако в сравнении с другими сладостями он лидирует.
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Мелисса Тимофеева