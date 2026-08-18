«Контр-кремы и цика-средства»: Косметолог дала советы по уходу за кожей в межсезонье
Косметолог Сирмайс: осенью нужно заменить пенки для кожи на молочко и кремы
Межсезонная погода — настоящее испытание для защитного барьера кожи: ветер и перепады температур быстро сводят на нет эффект даже самого дорогого кремы. В этот период косметологи рекомендуют пересмотреть аптечку красоты.
Кандидат медицинских наук, врач первой категории, дерматовенеролог, трихолог, миколог, подолог, косметолог, дерматоонколог, доцент кафедры академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Наталия Сирмайс в беседе с «Радио 1» заявила, что в межсезонье кожу нужно больше и тщательнее увлажнять.
«С осенью приходят ветра и холод, поэтому кожу желательно хорошо увлажнять. И очищение можно заменить, например, на уже более плотненькое. То есть гели и пенки, которые обычно применяют летом, заменить на крем и молочко», — сказала она.
По словам эксперта, главное, чтобы средства не раздражали. К тому же, сейчас есть более легкие и плотные соединения.
«Можно питательные кремы наносить вечером, а увлажняющие — утром. Зачастую летом многие переходят на простые сыворотки, которые ничем не закрывают. Осенью этого не хватит совершенно», — отметила Сирмайс.
Косметолог добавила, что в некоторых случаях, если мы говорим про серьезные, раздражающие ветра, то можно применять, например, защитные барьерные кремы.
«Есть, например, контр-кремы. Либо это может быть вариант цика-средств. Они будут создавать тот самый барьер, который нужен человеку для защиты и восстановления кожи. Скрабы, которыми так охотно пользуются, не рекомендую. Их лучше заменить на энзимную пудру», — посоветовала собеседница.
Она добавила, что также можно добавлять в уход легкие всесезонные пилинги.