«Контр-кремы и цика-средства»: Косметолог дала советы по уходу за кожей в межсезонье

18 августа 2026, 14:04

Косметолог Сирмайс: осенью нужно заменить пенки для кожи на молочко и кремы

Фото: iStock/Ridofranz

Межсезонная погода — настоящее испытание для защитного барьера кожи: ветер и перепады температур быстро сводят на нет эффект даже самого дорогого кремы. В этот период косметологи рекомендуют пересмотреть аптечку красоты.





Кандидат медицинских наук, врач первой категории, дерматовенеролог, трихолог, миколог, подолог, косметолог, дерматоонколог, доцент кафедры академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Наталия Сирмайс в беседе с «Радио 1» заявила, что в межсезонье кожу нужно больше и тщательнее увлажнять.





«С осенью приходят ветра и холод, поэтому кожу желательно хорошо увлажнять. И очищение можно заменить, например, на уже более плотненькое. То есть гели и пенки, которые обычно применяют летом, заменить на крем и молочко», — сказала она.

«Можно питательные кремы наносить вечером, а увлажняющие — утром. Зачастую летом многие переходят на простые сыворотки, которые ничем не закрывают. Осенью этого не хватит совершенно», — отметила Сирмайс.

«Есть, например, контр-кремы. Либо это может быть вариант цика-средств. Они будут создавать тот самый барьер, который нужен человеку для защиты и восстановления кожи. Скрабы, которыми так охотно пользуются, не рекомендую. Их лучше заменить на энзимную пудру», — посоветовала собеседница.