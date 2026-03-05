«Лучше воздержаться»: Россиян предупредили об опасности употребления кофе натощак

05 марта 2026, 15:49

Гастроэнтеролог Кашух: в день стоит пить не более четырех чашек кофе

Фото: iStock/Liubou Labetskaya

Универсального «правильного времени» для употребления кофе не существует, каждый организм индивидуально реагирует на кофеин. Об этом рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.





Она пояснила, что кофеин и биологически активные соединения кофе стимулируют секрецию соляной кислоты и выработку гастрина, регулирующего пищеварение. На состоянии здорового человека это не скажется, а вот при наличии воспаления слизистой желудка или двенадцатиперстной кишки кофе натощак может повышать риск эрозивно-язвенных поражений.





«Стоит ориентироваться на индивидуальную переносимость. Если после чашки кофе натощак возникает чувство жжения за грудиной, от такой привычки лучше воздержаться и пить кофе после еды. А если и это не помогает, вовсе отказаться от напитка на время», — отметила Кашух в разговоре с RT.