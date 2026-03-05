«Лучше воздержаться»: Россиян предупредили об опасности употребления кофе натощак
Гастроэнтеролог Кашух: в день стоит пить не более четырех чашек кофе
Универсального «правильного времени» для употребления кофе не существует, каждый организм индивидуально реагирует на кофеин. Об этом рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
Она пояснила, что кофеин и биологически активные соединения кофе стимулируют секрецию соляной кислоты и выработку гастрина, регулирующего пищеварение. На состоянии здорового человека это не скажется, а вот при наличии воспаления слизистой желудка или двенадцатиперстной кишки кофе натощак может повышать риск эрозивно-язвенных поражений.
«Стоит ориентироваться на индивидуальную переносимость. Если после чашки кофе натощак возникает чувство жжения за грудиной, от такой привычки лучше воздержаться и пить кофе после еды. А если и это не помогает, вовсе отказаться от напитка на время», — отметила Кашух в разговоре с RT.
Она добавила, что кофеин у некоторых людей способен вызывать повышенную тревожность. Эксперт посоветовала в любом случае опираться на свое самочувствие и не пить более трех-четырех чашек кофе в день.