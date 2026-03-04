«Разноцветная тарелка»: Диетолог назвала продукты, помогающие сохранить здоровье кожи

04 марта 2026, 17:33

Диетолог Соломатина: для здоровья кожи нужен коллаген и ликопины

Фото: iStock/fizkes

Многие уверены: чтобы кожа сияла, достаточно пить два литра воды в день. Но специалисты уверяют, что вода — лишь малая часть пазла. Кожу нужно строить, защищать и «ремонтировать» как настоящий архитектурный объект.





Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что за увлажненность кожи отвечает не только вода. Есть гидролипидный слой, который препятствует испарению. В него входят липиды, в том числе и оливковое масло.





«Нам первое — нужно кожу, как дом, строить. Для этого нужны полноценные белки: курица, рыба, белок яйца, молочные белки. Они легко расщепляются до аминокислот, из которых строятся наши ткани. Но дом должен быть не только построен, но и иметь прочный каркас — коллаген. Он содержится в сухожилиях и хрящах. Поэтому холодец, заливное и прочее тоже пойдут. Это поддержка матраса нашей кожи, её упругости», — объяснила она.