«Горький шоколад и сухофрукты»: Россиянам назвали полезные сладкие подарки на 8 Марта
Диетолог Соломатина: На 8 Марта можно дарить букеты из сухофруктов
Десерты из темного шоколада, а также букеты из сухофруктов могут стать отличной и полезной альтернативой традиционным сладким подаркам к 8 Марта. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
Она пояснила, что самостоятельно приготовленные десерты с использованием качественного сливочного масла содержат большое количество калорий. Для приготовления магазинных сладостей используется маргарин, поэтому в них наблюдается высокое содержание трансжиров. Поэтому употребление таких продуктов приводит к раннему старению, развитию сердечно-сосудистых заболеваний и повышению риска онкологии.
«Лучше отдать предпочтение десерту из горького шоколада, содержащего не менее 73% какао. Он богат антиоксидантами, которые укрепляют сосудистую стенку и блокируют повреждение клеток, препятствуя их старению», — отметила Соломатина в разговоре с Москвой 24.
В качестве полезной альтернативы диетолог назвала букеты из сухофруктов. Кроме того, наименее вредным из традиционных сладких подарков можно считать безе. Соломатина посоветовала следить за тем, чтобы в составе продукта сахар стоял не на первом месте.