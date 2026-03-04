«Горький шоколад и сухофрукты»: Россиянам назвали полезные сладкие подарки на 8 Марта

04 марта 2026, 14:27

Диетолог Соломатина: На 8 Марта можно дарить букеты из сухофруктов

Фото: iStock/AnnaPustynnikova

Десерты из темного шоколада, а также букеты из сухофруктов могут стать отличной и полезной альтернативой традиционным сладким подаркам к 8 Марта. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.





Она пояснила, что самостоятельно приготовленные десерты с использованием качественного сливочного масла содержат большое количество калорий. Для приготовления магазинных сладостей используется маргарин, поэтому в них наблюдается высокое содержание трансжиров. Поэтому употребление таких продуктов приводит к раннему старению, развитию сердечно-сосудистых заболеваний и повышению риска онкологии.





«Лучше отдать предпочтение десерту из горького шоколада, содержащего не менее 73% какао. Он богат антиоксидантами, которые укрепляют сосудистую стенку и блокируют повреждение клеток, препятствуя их старению», — отметила Соломатина в разговоре с Москвой 24.