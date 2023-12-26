Люберецкие урологи удалили пациентке гигантскую опухоль и сохранили почку

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Урологи Люберецкой больницы удалили пациентке гигантскую опухоль, сохранив ей почку. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 52-летняя женщина с жалобами на боли в пояснице. По результатам УЗИ и КТ врачи выявили обширное новообразование правой почки. Они назвали этот случай редким из-за больших размеров опухоли и её расположения – по контуру почки. Было решено сделать лапароскопическую операцию.
Как пояснили в Минздраве, самые частые осложнения такого вида новообразований – разрывы и кровотечения. В этом случае почку пришлось бы удалить. Однако женщине повезло, что опухоль обнаружили вовремя. Это позволило сохранить важный орган.
В итоге новообразование оказалось доброкачественным. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана.
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«Образование размером около 8 см составляло более двух третей длины почки, что встречается крайне редко. Через четыре прокола мы отделили опухоль от здоровых тканей, не затронув сосуды, а затем ушили образовавшееся ложе опухоли и восстановили кровоток», – рассказал завотделением урологии Люберецкой областной больницы Павел Никифоров.
В итоге новообразование оказалось доброкачественным. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана.
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Лора Луганская