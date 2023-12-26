В Подмосковье врачи спасли 96-летнюю пенсионерку с запущенным аппендицитом

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В Долгопрудненской больнице спасли 96-летнюю пенсионерку с запущенным аппендицитом. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина поступила в больницу с жалобами на слабые постоянные боли в правой нижней части живота, которые были у неё уже третьи сутки. В ходе диагностики у пенсионерки был выявлен аппендицит с наличием воспалительного процесса.
Стоит отметить, что после операции женщина на протяжении трех дней находилась под наблюдением специалистов.
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«Во время операции мы обнаружили аппендикс в <…> гангренозной фазе: червеобразный отросток практически полностью сгнил за несколько дней<…> . Для ее жизни возникла серьёзная угроза перитонита, воспаления внутренностной брюшины, чреватая летальным исходом, поэтому мы экстренно удалили остатки аппендикса, очистив предлежащие ему места. Операция заняла около часа», — поделился оперировавший хирург Иван Яроцков.
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Мира Полтева