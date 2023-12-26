Врачи отпустили домой девочку, уколовшуюся шприцем в детсаду Орехово-Зуева

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Уколовшуюся шприцем на территории детсада в Орехово-Зуево девочку осмотрели медицинские специалисты. Они отпустили её домой, сообщили РИА Новости в Минздраве Московской области.
«После происшествия в медучреждение поступил ребёнок в сопровождении родителей. Девочка была осмотрена медицинскими специалистами и в удовлетворительном состоянии отпущена домой», – рассказали РИА Новости в пресс-службе.Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что на территории детского сада в подмосковном Орехово-Зуеве шестилетняя девочка укололась шприцем, найденным около забора. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств.
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Лора Луганская