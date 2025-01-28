Медикам Подмосковья увеличили компенсацию за аренду жилья

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Прогрессивную шкалу компенсации аренды жилья для медицинских работников ввели в Московской области: теперь сумма компенсации будет зависеть от района и в ряде округов значительно увеличится, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Мы проанализировали среднюю стоимость аренды квартир и выделили три группы городских округов: в части из них размер компенсации остался прежним, в некоторых вырос в 1,25 раза, в других — в 1,5 раза. (…) Тем, кто уже получает компенсацию, не нужно снова подавать заявление — размер выплаты будет увеличен проактивно», — сказал зампред правительства области — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Компенсацию за аренду жилья могут получить медработники, работающие на полную ставку в учреждении, подведомственном областному Минздраву и расположенному на территории региона, кроме того, у заявителей, а также их детей и супругов не должно быть собственного жилья в Подмосковье.
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