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МОНИИАГ приглашает будущих родителей на первую встречу с врачами института 15 февраля

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

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Московский областной НИИ акушерства и гинекологии приглашает будущих родителей на день открытых дверей, который состоится 15 февраля в 12:00. В рамках мероприятия гости смогут встретиться с врачами учреждения, задать интересующие вопросы и получить подробные консультации по важным темам, связанным с подготовкой к родам и уходом за новорожденными, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«На первой в этом году встрече с врачами МОНИИАГ мы ждем пары, ожидающих рождения малыша в этом году. В этот день врачи лечебного учреждения, в котором уже на протяжении более сотни лет рождается счастье, расскажут будущим мамам и папам, как подготовиться к появлению пополнения в семье и сохранить и преумножить их чувства друг к другу за чередой приятных забот о нем», — сообщила научный сотрудник акушерского обсервационного отделения МОНИИАГ Мария Игнатьева.

Организаторы мероприятия обещают участникам интересные лекции, а также подготовят приятные сюрпризы для гостей.



В будущем планируется проведение встреч с врачами каждую субботу.

Регистрация доступна по ссылке.

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#подмосковье
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#регистрация
#мероприятия
#минздрав мо
В Подмосковье приглашают доноров с редкими группами крови
27 января 2025, 17:11

Фото: istockphoto.com/Daria Kulkova

Людей с первой и четвёртой отрицательными группами крови приглашают сдать кровь для нужд больниц Московской области, потребность именно в этих группах крови отмечается по состоянию на понедельник, 27 января, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Приглашаются доноры с первой и четвёртой группами крови с отрицательным резус-фактором. Донорская кровь необходима пациентам, которым требуется переливание: пострадавшим в ДТП, людям с травмами и ожогами, онкобольным, а также новорождённым с различными патологиями», — рассказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сдать кровь подмосковные доноры могут в Московском областном центре крови, а также в его подразделениях в Воскресенске, Подольске, Щёлкове и Орехово-Зуеве.

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#донор
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#московская область
#подмосковье
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В Домодедове спасли и полностью восстановили пациента после клинической смерти
27 января 2025, 14:54

Фото: пресс-служба г. о. Домодедово

Врачи Домодедовской больницы спасли после клинической смерти упавшего на улице пациента. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 66-летний мужчина без сознания. Его заметили на улице прохожие, которые и вызвали скорую помощь. Как выяснилось, пациент страдал заболеванием сердца и внезапно упал, направляясь в аптеку за лекарством. Обследование выявило, что причиной потери сознания стал аритмогенный шок. Это опасное для жизни состояние, когда из-за нестабильности сердечного ритма нарушается кровоснабжение органов.
«Пациент поступил к нам в состоянии клинической смерти. Вероятность летального исхода в таких случаях крайне высока. Двое суток кардиологи вместе с анестезиологами-реаниматологами боролись за его жизнь. Они смогли стабилизировать кровообращение и восстановить эффективность сердечной деятельности. А если пациент выживает, то из-за длительной гипоксии в состоянии комы у него могут нарушиться функции мозга. Однако мужчина полностью восстановился после комплексного лечения», – рассказал заведующий кардиологическим отделением Павел Краснов.
Сейчас пациент выписан на амбулаторное лечение и вернулся к привычной жизни. Ему предстоит плановая операция по установке дефибриллятора – аппарата, который будет автоматически корректировать ему сердечный ритм.

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#врачи
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#сердце
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В Хотькове открылась новая поликлиника на 450 посещений в смену
27 января 2025, 14:19

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Детско-взрослая поликлиника, рассчитанная на 450 посещений в смену, открылась в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа, получать там медицинскую помощь будут около 30 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Раньше поликлиника в Хотькове располагалась в здании бывшего общежития, не отвечавшего современным требованиям. Новая поликлиника позволит жителям получать медицинскую помощь в более комфортных условиях», — отметил глава подмосковного Минздрава Максим Забелин.
Он добавил, что приём в новой поликлинике будут вести как врачи первичного звена, так и узкопрофильные специалисты — оториноларингологи, неврологи, хирурги, офтальмологи и др. В новом здании предусмотрены отдельные входы для пациентов с симптомами ОРВИ, организована безбарьерная среда для маломобильных посетителей, есть комфортные зоны ожидания, а также стационар кратковременного пребывания на десять коек.

Поликлиника оснащена новейшим медицинским оборудованием. Отмечается, что диагностический блок с аппаратом УЗИ, аппаратами для компьютерной томографии и рентгена, маммографом, флюорографом и прочей техникой откроется в феврале.

Новая поликлиника расположена по адресу: Хотьково, 1-я Больничная улица, дом №1б.

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Диетолог перечислила напитки, обязательные для включения в рацион
Диетолог Журавлева: полезными напитками являются чай, компот, узвар и кефир
25 января 2025, 13:18

Фото: iStock/mescioglu

Полезными для здоровья напитками являются зеленый чай, компот и славянский узвар. Об этом сообщила диетолог Полина Журавлева. По ее словам, для поддержания микрофлоры кишечника стоит чаще пить кефир или ряженку.
«Полезные катехины в составе чая защищают клетки от повреждений и помогают бороться с воспалениями. Но важно помнить: чай должен быть свежезаваренным, иначе он теряет свои свойства. Поэтому они и носятся с термосами, заливая в них кипяток», — поделилась эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время эксперт по питанию Юлия Макеева рассказала, какие продукты могут ускорять и замедлять метаболизм. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист отметила, продукты, содержащие большое количество белков, полезных жиров и сложных углеводов, делают обмен веществ быстрее, замедляют же его рафинированные углеводы и сахара.
«Белки, содержащиеся в мясе птицы, рыбе, яйцах, молочных продуктах и бобовых, требуют значительных энергетических затрат на переваривание, благодаря чему усиливается расход калорий. Этот эффект, называемый специфически-динамическим действием пищи, играет важную роль в восстановлении тканей и поддержании иммунитета, что, например, особенно важно для людей в периоде реабилитации после болезней», — пояснила эксперт.
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Врач раскрыла, может ли недосып привести к летальному исходу
Врач Леонтьева: недосып пагубно влияет на все системы организма
25 января 2025, 13:08

Фото: iStock/demaerre

Недосып пагубно влияет на все системы организма, может повысить артериальное давление, учащать сердцебиение, ослаблять иммунитет и нарушать гормональный баланс. Об этом рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, острая нехватка сна вряд ли сможет привести к летальному исходу, но она может спровоцировать развитие других заболеваний, которые могут так закончиться.
«Недооценка важности сна увеличивает риск несчастных случаев, например, на дороге или на производстве. Промните, что оптимальное количество сна для взрослого человека составляет 7-9 часов в сутки. Детям и подросткам требуется больше сна – 9-11 часов. Но эти цифры условны — все зависит от индивидуальных особенностей человека», — отметила врач.
Для борьбы с недосыпом или бессонницей Леонтьева советует ложиться и вставать в одно и то же время, спать в комфортных условиях и избегать кофеина и алкоголя перед сном.

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Фитнес-тренер перечислил безопасные препараты для спортсменов
Фитнес-тренер Литовченко: спортивными добавками нельзя заменять еду
25 января 2025, 12:56

Фото: iStock/Drazen Zigic

Для эффективного набора мышечной массы существует множество безопасных спортивных добавок, таких как медленные и быстрые протеины, гейнеры, аминокислоты, глютамин и комплекс ВСАА. Об этом заявил фитнес-тренер Сергей Литовченко, подчеркнув, что злоупотреблять ими не стоит и тем более нельзя заменять ими еду.
«В большинстве таких препаратов содержится белок, уже расщепленный на аминокислоты — он быстро усваивается. То есть человеку вместо того, чтобы съесть 20 яиц, будет достаточно порции протеина. Но следует помнить, что это в первую очередь добавки. Увлекаться и заменять ими приемы пищи ни в коем случае не стоит», — пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Тем временем все больше набирает популярность система упражнений под названием пилатес. Многие считают ее идеальной тренировкой для проработки и задействования определенных частей тела, от корпуса до ног и рук, сообщает Pravda.Ru.
«Множество звезд первой величины, от Джастина Бибера до Марго Робби и Дэвида Бекхэма, по слухам, являются поклонниками этой практики. Дело в том, что польза от постоянной привычки заниматься пилатесом может быть бесчисленной: от улучшения осанки и гибкости до укрепления корпуса и снижения риска травм», — отмечает издание.
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Синдром дефицита внимания: люди быстрее умирают
ВJР: СДВГ сокращает продолжительность жизни
25 января 2025, 12:16

Фото: istockphoto/shironosov

Взрослые люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) живут в среднем на 5-11 лет меньше. К такому выводу пришли учёные Королевского колледжа Великобритании.
Статью об их исследовании опубликовало издание The British Journal of Psychiatry (ВJР). От расстройства, называемого синдромом дефицита внимания и гиперактивности, страдают примерно 9% детей и 3% взрослых. Люди испытывают трудности в расстановке приоритетов, они излишне эмоциональны, им трудно сконцентрироваться.

Чтобы понять, как влияет СДВГ на здоровье, ученые оценили продолжительность жизни людей с этим расстройством. В исследовании принимали участие 30 тысяч человек, их данные сопоставили с показателями 300 тысяч добровольцев. Сравнение показало, что у мужчин с СДВГ продолжительность жизни уменьшается на срок от 4,5 до 9 лет, а у женщин от 6,5 до 11.

СДВГ чаще выявляется у детей школьного возраста, у взрослых это происходит реже. Последние могут быть очень работоспособны, но испытывают трудности с концентрацией внимания, планированием времени и частой сменой настроения. Порой им трудно успешно построить отношения с социумом.

Ученые продолжат исследования для определения конкретных причин ранней смертности у людей с СДВГ.

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#отношения
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Врач-педиатр МОЦОМДа рассказала, как снизить риск хронических заболеваний
24 января 2025, 17:23

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Уменьшение вероятности развития хронических заболеваний у детей — задача, которая требует ответственного подхода. Главный врач отделения педиатрии поликлиники N3 и педиатр из Московского областного центра охраны материнства и детства рассказала, как снизить риск хронических заболеваний, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Рекомендуется включать в рацион детей больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, ведь именно они обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами. Исключение сладостей и фастфуда поможет избежать избыточного веса и связанных с ним проблем», — подчеркнул специалист.

Доктор считает, что физическая активность имеет огромное значение для укрепления здоровья. Регулярные спортивные занятия не только помогают поддерживать нормальный вес, но и улучшают общее состояние организма. Такие виды активности, как ходьба, плавание и езда на велосипеде, являются отличными способами проводить время с пользой для здоровья.

Также важно соблюдать режим сна, так как недостаток отдыха может ослабить иммунную систему и привести к различным заболеваниям. Окружающая среда тоже оказывает влияние на здоровье: следует избегать загрязнённых мест и контакта с токсичными веществами, чтобы поддерживать здоровье ребёнка на оптимальном уровне.

Кроме того, психологическое благополучие детей имеет большое значение. Стресс и негативные эмоции могут привести к хроническим заболеваниям. Родители должны создать благоприятную обстановку, в которой ребёнок сможет свободно выражать свои чувства и переживания. Регулярный контакт и активное участие в жизни ребёнка помогают вовремя обнаружить и решить возможные проблемы.

«Привычка к регулярным медицинским осмотрам играет важную роль в профилактике заболеваний. Важно не только следить за физическим состоянием ребенка, но и вовремя вакцинировать его против распространенных инфекций. Заботы о здоровье должны стать частью семейного уклада, ведь именно взрослые формируют осознанные привычки у детей», — сказала врач.

Регулярное мытьё рук, соблюдение правил личной гигиены и поддержание чистоты в доме — это основы, которые помогают предотвратить множество заболеваний. Совместная деятельность с детьми, такая как уборка или приготовление пищи, может сделать процесс обучения интересным и познавательным, что способствует формированию здоровых привычек на всю жизнь.

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#минздрав мо
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Подмосковный робот Светлана отменил и перенёс 440 тыс. записей на приём к врачу
24 января 2025, 16:09

Подмосковный робот Светлана отменил и перенёс 440 тыс. записей на приём к врачуРаботающий в Московской области робот Светлана за год помог отменить или перенести 440 тыс. записей на приём к врачу. Всего голосовой помощник на основе искусственного интеллекта обработал около 6,8 млн звонков, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Светлана обрабатывает входящие звонки по телефону 122. Она помогает вызвать врача на дом, записаться на приём или телемедицинскую консультацию для продления рецепта на льготное лекарство, а также отменить или перенести приём к специалисту. Кроме того, она выполняет исходящий обзвон – приглашает на диспансеризацию, напоминает о визите к врачу, обзванивает пациентов, к которым накануне выезжала бригада скорой помощи, с просьбой оценить её работу.
«Мы развиваем искусственный интеллект в здравоохранении. В прошлом году робот Светлана обработал почти 6,8 млн звонков и помог отменить или перенести почти 440 тыс. записей на приём к врачу. Пациенту не нужно ждать ответа оператора, так как Светлана одновременно может принимать до 600 звонков», – рассказал зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, записаться на приём к врачу также можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике и через чат-бот Денис в Telegram.

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