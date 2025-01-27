МОНИИАГ приглашает будущих родителей на первую встречу с врачами института 15 февраля

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии приглашает будущих родителей на день открытых дверей, который состоится 15 февраля в 12:00. В рамках мероприятия гости смогут встретиться с врачами учреждения, задать интересующие вопросы и получить подробные консультации по важным темам, связанным с подготовкой к родам и уходом за новорожденными, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«На первой в этом году встрече с врачами МОНИИАГ мы ждем пары, ожидающих рождения малыша в этом году. В этот день врачи лечебного учреждения, в котором уже на протяжении более сотни лет рождается счастье, расскажут будущим мамам и папам, как подготовиться к появлению пополнения в семье и сохранить и преумножить их чувства друг к другу за чередой приятных забот о нем», — сообщила научный сотрудник акушерского обсервационного отделения МОНИИАГ Мария Игнатьева.
Организаторы мероприятия обещают участникам интересные лекции, а также подготовят приятные сюрпризы для гостей.
В будущем планируется проведение встреч с врачами каждую субботу.
Регистрация доступна по ссылке.
Читайте также:
В Подмосковье приглашают доноров с редкими группами крови
В Домодедове спасли и полностью восстановили пациента после клинической смерти
В Хотькове открылась новая поликлиника на 450 посещений в смену
Дайана Хусинова