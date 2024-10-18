«Мина замедленного действия»: Врач раскрыл, по какому признаку можно обнаружить рак легких

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В структуре онкозаболеваний первое место по летальности занимает рак легких. На него приходится почти 17 % смертей от всех онкологических болезней. Легочная онкопатология склонна к агрессивному течению, раннему метастазированию, а самое страшное — редко диагностируется в начале развития. Из выявленных больных только 14 % диагноз был поставлен на первой стадии.
Врач-онколог, кандидат медицинских наук, сотрудник Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Евгений Черемушкин в беседе с «Радио 1» сообщил, что взаимосвязь между раком легким и курением (обычных и электронных сигарет), безусловно, есть.
Он добавил, что маленькую опухоль в легком невозможно обнаружить самостоятельно из-за самого строения органа, однако есть признаки, на которые стоит обратить внимание.
По его словам, метастазы у человека появляются тогда, когда клетки, сформировав первичный очаг, начинают терять связь с соседями и мигрируют по лимфатической жидкости.
Евгений Черемушкин призвал ежегодно делать рентген легких в качестве профилактики, а также быть внимательнее к себе и при любых странностях на теле обращаться к специалистам, потому что любое изменение состояния иммунитета может стать причиной возникновения болезни.
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«Самый большой процент заболеваемости онкологией связан с первой линией обороны — это легкие. Когда вы вдыхаете, поглощаете кислород, идет отложение всех химических, вирусных, бактериальных патологий», — сказал врач.
Он добавил, что маленькую опухоль в легком невозможно обнаружить самостоятельно из-за самого строения органа, однако есть признаки, на которые стоит обратить внимание.
«Опухоль выявляется с метастазами, потому что такова биология. Большая часть населения, особенно курильщики, имеют хронические воспалительные процессы в легких, мы никак не отличим обычный кашель или мокроту от опухольной патологии. Однако вокруг опухоли образуется большое количество ранимых сосудов, поэтому появление крови — это первое, что должно насторожить. Потеря веса, слабость, температура — это общие симптомы интоксикации», — рассказал онколог.
По его словам, метастазы у человека появляются тогда, когда клетки, сформировав первичный очаг, начинают терять связь с соседями и мигрируют по лимфатической жидкости.
«Сосудистая система замкнутая, а лимфа обтекает все ткани. Именно через нее клетки начинают двигаться по потоку и встречают первые лимфоузлы. Вдыхание и вдыхание это стимулирует движение клетки. Опухолевая клетка делится и становится лысой, она ни за что не отвечает, ни в чем не участвует, цепляется и дает рост новому поражению», — объяснил специалист.
Евгений Черемушкин призвал ежегодно делать рентген легких в качестве профилактики, а также быть внимательнее к себе и при любых странностях на теле обращаться к специалистам, потому что любое изменение состояния иммунитета может стать причиной возникновения болезни.
«Лучше несколько раз сходить по ерунде, чем что-то пропустить. С биологической точки зрения говорить, что рак вылечен, трудно. Важно другое — при злокачественной опухоли достичь равновесия. Человек должен находиться на динамическом наблюдении, а любое непонятное состояние является онкологической настороженностью. Это мина замедленного действия», — заключил врач.
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Анастасия Бондарева