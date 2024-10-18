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«Мина замедленного действия»: Врач раскрыл, по какому признаку можно обнаружить рак легких

Врач Черемушкин: изменение состояния иммунитета может стать причиной развития рака легких
18 октября 2024, 10:35
Фото: istockphoto/Mohammed Haneefa Nizamudeen

Фото: istockphoto/Mohammed Haneefa Nizamudeen

В структуре онкозаболеваний первое место по летальности занимает рак легких. На него приходится почти 17 % смертей от всех онкологических болезней. Легочная онкопатология склонна к агрессивному течению, раннему метастазированию, а самое страшное — редко диагностируется в начале развития. Из выявленных больных только 14 % диагноз был поставлен на первой стадии.
Врач-онколог, кандидат медицинских наук, сотрудник Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Евгений Черемушкин в беседе с «Радио 1» сообщил, что взаимосвязь между раком легким и курением (обычных и электронных сигарет), безусловно, есть.

«Самый большой процент заболеваемости онкологией связан с первой линией обороны — это легкие. Когда вы вдыхаете, поглощаете кислород, идет отложение всех химических, вирусных, бактериальных патологий», — сказал врач.



Он добавил, что маленькую опухоль в легком невозможно обнаружить самостоятельно из-за самого строения органа, однако есть признаки, на которые стоит обратить внимание.

«Опухоль выявляется с метастазами, потому что такова биология. Большая часть населения, особенно курильщики, имеют хронические воспалительные процессы в легких, мы никак не отличим обычный кашель или мокроту от опухольной патологии. Однако вокруг опухоли образуется большое количество ранимых сосудов, поэтому появление крови — это первое, что должно насторожить. Потеря веса, слабость, температура — это общие симптомы интоксикации», — рассказал онколог.

По его словам, метастазы у человека появляются тогда, когда клетки, сформировав первичный очаг, начинают терять связь с соседями и мигрируют по лимфатической жидкости.

«Сосудистая система замкнутая, а лимфа обтекает все ткани. Именно через нее клетки начинают двигаться по потоку и встречают первые лимфоузлы. Вдыхание и вдыхание это стимулирует движение клетки. Опухолевая клетка делится и становится лысой, она ни за что не отвечает, ни в чем не участвует, цепляется и дает рост новому поражению», — объяснил специалист.

Евгений Черемушкин призвал ежегодно делать рентген легких в качестве профилактики, а также быть внимательнее к себе и при любых странностях на теле обращаться к специалистам, потому что любое изменение состояния иммунитета может стать причиной возникновения болезни.

«Лучше несколько раз сходить по ерунде, чем что-то пропустить. С биологической точки зрения говорить, что рак вылечен, трудно. Важно другое — при злокачественной опухоли достичь равновесия. Человек должен находиться на динамическом наблюдении, а любое непонятное состояние является онкологической настороженностью. Это мина замедленного действия», — заключил врач.

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Нарколог Холдин раскрыл причины четырехкратного увеличения риска рака груди
18 октября 2024, 10:46

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka

Рак молочной железы — наиболее часто встречающееся онкологическое заболевание у женщин, при этом есть факторы, которые во много раз увеличивают риск развития этой болезни. О них рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Для профилактики рака груди очень важно отказаться от спиртных напитков и курения. Согласно данным исследований, риск возникновения рака молочной железы у курящих женщин в четыре раза выше, чем у некурящих», — сказал Виталий Холдин.
Он добавил, что даже оставшаяся в прошлом вредная привычка продолжает оказывать негативное влияние на здоровье — хотя и в значительно меньшей степени.

«У бывших курильщиц риск развития рака молочной железы в два раза выше, чем у тех, кто никогда не курил», — пояснил нарколог.
Виталий Холдин также подчеркнул, что опасность заболеть раком груди повышает и алкоголь.

«Риск развития рака молочной железы увеличивается у тех женщин, которые постоянно употребляют алкогольные напитки даже в небольшом количестве», — заявил Холдин.
Эксперт напомнил, что для эффективного лечение онкозаболевания важно заметить его на ранней стадии, поэтому женщинам нужно регулярно проводить самодиагностику и при выявлении каких-либо отклонений не откладывать визит к врачу.

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В Павловском Посаде 24 октября проведут День донора

Врач Морозов назвал неочевидные причины депрессии

Учёные создали алгоритм по прогнозу патологии беременности по истории болезни
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#здоровье
#минздрав мо
#онкология
#курение
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В Павловском Посаде 24 октября проведут День донора
18 октября 2024, 09:45

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Выездная донорская акция будет проходить на базе дома культуры «Октябрь» в Павловском Посаде в четверг, 24 октября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Многоуважаемые доноры и просто неравнодушные люди! Приглашаем вас на совершение маленького, но такого важного подвига — сдать кровь и спасти чью-то жизнь», — обратились к жителям Павловского Посада сотрудники выездной бригады Московского областного центра крови.
День донора будет проходить с 9 утра до полудня. Сдать кровь могут люди старше 18 лет и не имеющие противопоказаний. Отмечается, что накануне донации нужно соблюдать диету: не пить алкоголь и не есть жирного. С собой нужно будет взять паспорт и СНИЛС.

Отмечается, что донорам положены два дополнительных оплаченных выходных дня, компенсация питания и иные льготы.

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#павловский посад
#донор
#донорская кровь
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Врач Морозов назвал неочевидные причины депрессии
Врач Морозов: депрессию могут вызвать тяжёлые заболевания
17 октября 2024, 19:28

Фото: iStock/AnnaStills

Врач-психиатр Денис Морозов заявил, что депрессию могут повлечь тяжёлые заболевания, такие, как рак, инсульт, сахарный диабет и нейродегенеративные болезни.
Факторами риска для развития болезни также являются стресс, наследственность, индивидуальные свойства личности, сокращение солнечного дня, считает специалист.

«Болезни могут спровоцировать развитие депрессии из-за стресса. Но с позиций современной медицины роль соматических заболеваний не ограничивается стрессом. При многих болезнях, например, заболеваниях сердца, сахарном диабете, раке и др., обнаруживается ряд пусковых механизмов развития этих болезней и депрессии. Неврологические заболевания также являются серьёзным фактором риска депрессии», — пояснил в беседе с Газета.ру Морозов.

Ранее клинический психолог, КПТ-терапевт, EMDR-практик, преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина Крутских заявляла, что побороть осеннюю хандру могут помочь социальные взаимодействия, физические упражнения, творчество, правильное питание.

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#психиатр
#депрессия
#здоровье
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Учёные создали алгоритм по прогнозу патологии беременности по истории болезни
17 октября 2024, 19:14

Фото: iStock/Suriphon Singha

Учёные ЛЭТИ разработали алгоритм, который позволит прогнозировать патологии беременности по истории болезни.
Отмечается, что новая разработка станет основой систем поддержки принятия решений акушера и пациенток для прогнозирования беременности без посещения больницы.

«Сейчас мы работаем над созданием приложения на основе нашей модели. С его помощью даже вне больницы женщина сможет внести данные и получить прогноз или раннюю диагностику патологий беременности. Преимущество нашей системы в том, что получить прогноз можно до беременности, что позволит пациентке спланировать её протекание», – добавила в беседе с Газета.ру аспирант кафедры алгоритмической математики СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дарина Рипка.

Тем временем во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга откроют станцию переливания крови. Это будет сделано по поручению губернатора города Александра Беглова. Отмечается, что главная петербургская станция переливания крови располагалась в Александро-Невской лавре, а позже она переехала на сегодняшнюю свою базу в здание бывшей больницы Коняшина.

«Наша станция занимает целый квартал из нескольких зданий. В середине нулевых это была роскошная территория, где разместились все необходимые для станции мощности. Но сегодня она уже не отвечает требованиям времени. Создать комфортные условия для тысяч доноров, которые ежегодно приходят на станцию, здесь проблематично», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» специалист по пропаганде донорства ГСПК почётный донор РФ Станислав Давыдов.

Ранее сообщалось, что строительство многопрофильной Балашихинская областная больница идёт в микрорайоне Ольгино Московской области, в настоящее время на объекте проводят монолитные работы.

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Диетолог Круглова опровергла высокую калорийность хлеба
17 октября 2024, 18:53

Фото: iStock/bhofack2

Врач-диетолог Наталья Круглова заявила, что хлеб в умеренных количествах не вредит здоровью человека даже при условии его стремления к снижению веса.
Она добавила, что высокая калорийность хлеба и в этой связи его вред – это неправда.

«Бывают индивидуальные реакции или заболевания, индивидуальные аллергические реакции, например, на пшеницу или другие компоненты. При некоторых заболеваниях, например, при целиакии, человек не переносит белки злаковых и глютен. Для людей здоровых хлеб может быть в рационе. История про то, что хлеб очень калорийный продукт — неправда. Если используется в умеренных количествах, он не создаёт условия для переедания и для избытка калорий», — отметила в беседе с Газета.ру Круглова.

А вот действительно калорийным продуктом, а точнее напитком, является алкоголь. При его употреблении все попытки человека похудеть будут сведены на нет. Об этом заявила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

«Спирт по калорийности в граммах равен самому жирному жиру. Эти калории откладываются. Поэтому алкоголь можно применять, если это происходит эпизодически, но без пристрастия! Это дополнительные калории, которые хорошо бы тоже учесть, если человек всё подсчитывает и растрачивает энергию так, чтобы терять вес», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Она добавила, что спиртные напитки не просто калорийны, но и провоцируют аппетит, что ещё больше мешает процессу похудения.

Ранее профессор кафедры бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк назвала чаи на основе лемонграсса и гуараны альтернативой кофе.

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Мясников резко раскритиковал сообщения о влиянии атмосферного давления на людей
17 октября 2024, 18:37

Фото: iStock/Chinnapong

Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников назвал бредом сообщения о влиянии атмосферного давления на людей.
«Всё это бред. Это все реакция на сообщения в СМИ. Не будь их, то и никаких скачков не будет. Психосоматика. Скачки давления никакого влияния не оказывают ни на пожилых, ни на чувствительных людей», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Тем временем в Кузбассе продолжают открываться фельдшерско-акушерские пункты в разных районах региона, где местные жители смогут проверить давление, пройти диспансеризацию, получить необходимую медицинскую помощь. Так, два таких пункта открылись в Чебулинском муниципальном округе. Об этом сообщил глава Кузбасса Илья Середюк.

«Более 500 жителей округа могут получить экстренную и плановую медпомощь, пройти диспансеризацию, вакцинацию, сделать ЭКГ и измерить уровень сахара в крови», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что рост атмосферного давление до 761 мм рт. Ст., спрогнозированный синоптиками в Москве завтра, 18 октября, не окажет никакого влияния на здоровье горожан.

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#погода
#фап
#медицина
#здравоохранение
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Врач Кондрахин объяснил, стоит ли опасаться высокого давления в Москве
Врач Кондрахин: Повышенное давление не повлияет на здоровье москвичей
17 октября 2024, 18:04

Фото: iStock/globalmoments

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что рост атмосферного давление до 761 мм рт. Ст., спрогнозированный синоптиками в Москве завтра, 18 октября, не окажет никакого влияния на здоровье горожан.
«Дополнительные 13 мм не окажут на нас какого-либо воздействия, серьёзных изменений ждать не приходится. И здоровые люди, и имеющие какие-либо заболевания, не заметят повышения. Это не настолько драматично. Если бы в пятницу было резкое изменение – к примеру, с 760 до 740 мм рт. ст. или наоборот, человек почувствовал бы себя плохо», – пояснил в беседе с «Москвой 24» Кондрахин.

А врач, эндокринолог Ольга Рождественская напомнила о том, что фруктоза может быть опаснее для организма, чем сахар.

«Уровень сахара в крови от фруктозы, хоть и поднимается не сразу, но держится дольше, чем после употребления сахара. А это приводит к усилению жировой болезни печени, старению сосудов и заболеваниям сердечно-сосудистой системы», — отметила в беседе с «Известиями» Рождественская.

Ранее профессор кафедры бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк назвала чаи на основе лемонграсса и гуараны альтернативой кофе.

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#врач
#сахар
#человек
#болезни
#заболевания
#погода
#давление
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Строители отчитались о ходе возведения Балашихинской областной больницы
17 октября 2024, 17:42

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство многопрофильной Балашихинская областная больница идёт в микрорайоне Ольгино, в настоящее время на объекте проводят монолитные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведётся армирование и бетонирование стен и колонн первого этажа главного корпуса — блок 1, а также устройство фундаментной плиты на блоках 2,3 и 4. В строительстве заняты 200 рабочих, используется 36 единиц спецтехники», — говорится в сообщении.
Общая площадь комплекса зданий Балашихинской областной больницы составит 53 тысячи. квадратных метров. Здесь будет 1123 коечных места. Планом предусмпотрена возможность принимать до 150 экстренных пациентов в сутки, 300 амбулаторных пациентов в смену, а также 60 плановых пациентов в день.

Помощь пациентам будет оказываться по 26 профилям, включая кардиологию, челюстно-лицевую и сердечно-сосудистую хирургию, офтальмологию и пр.

Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию должны в четвёртом квартале 2027 года.

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#больница
#строительство
#здравоохранение
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В Люберцах остающемуся в сознании пациенту удалили тромб из сердечной артерии
17 октября 2024, 16:59

Фото: iStock/ShutterOK

Экстренную операцию по удалению тромба из сердечной артерии провели врачи Люберецкой больницы 39-летнему пациенту с острым инфарктом, в ходе хирургического вмешательства мужчина оставался в сознании, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в больницу с резкой болью в груди, одышкой и пониженным давлением. Диагностика показала, что у пациента острый инфаркт, а также выявила множественные повреждения сосудов, ведущих к сердцу. Пациента необходимо было срочно прооперировать.

«Сначала мы удалили тромб. Затем восстановили проходимость артерии с помощью стента. Операция прошла успешно и заняла менее часа. Всё это время пациент находился в сознании и уже на операционном столе почувствовал себя лучше», — рассказал завотделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения Люберецкой больницы Михаил Кричман.
Сейчас мужчину уже выписали домой, он будет наблюдаться у районного кардиолога.

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#минздрав мо
#операция
#инфаркт
#люберцы
#сердце
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