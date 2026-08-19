Подмосковный онколог рассказал о рисках ношения неверно подобранного бюстгальтера

19 августа 2026, 11:30

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Миф о том, что бюстгальтер, особенно с косточками, вызывает рак молочной железы, – не более чем пугающий слух. Об этом сообщил врач Центра амбулаторной онкологической помощи Мытищинской больницы Михаил Чарный.





Утверждение, которое десятилетиями тревожит женщин, получило широкое распространение, но научного подтверждения так и не нашло.

«Рак груди – результат генетических мутаций, которые заставляют клетки бесконтрольно делиться. Механическое воздействие от ткани или косточек бюстгальтера не способно изменить ДНК клетки. Главное – вовремя проходить диспансеризацию. Тогда шанс на излечение значительно выше», – отметил Чарный.