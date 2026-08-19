Подмосковный онколог рассказал о рисках ношения неверно подобранного бюстгальтера
Миф о том, что бюстгальтер, особенно с косточками, вызывает рак молочной железы, – не более чем пугающий слух. Об этом сообщил врач Центра амбулаторной онкологической помощи Мытищинской больницы Михаил Чарный.
Утверждение, которое десятилетиями тревожит женщин, получило широкое распространение, но научного подтверждения так и не нашло.
«Рак груди – результат генетических мутаций, которые заставляют клетки бесконтрольно делиться. Механическое воздействие от ткани или косточек бюстгальтера не способно изменить ДНК клетки. Главное – вовремя проходить диспансеризацию. Тогда шанс на излечение значительно выше», – отметил Чарный.Он добавил, что миф имеет два основных аргумента, которые тоже не выдерживают критики. Сторонники теории утверждают, что бюстгальтер пережимает лимфатические сосуды, и это может привести к зашлаковыванию тканей. Однако анатомия показывает, что основные лимфатические пути расположены глубоко в тканях, и давление от одежды не может их заблокировать.
Предполагалось также, что бюстгальтер создаёт парниковый эффект, повышая температуру груди. Но исследования опровергли и эту гипотезу. Любое повышение температуры кожи под плотно прилегающей одеждой незначительно и быстро проходит.
С точки зрения современной науки, ношение бюстгальтера – вопрос комфорта, гигиены и эстетики, а не онкологии. Главное, чтобы он был удобным, идеально подходил по размеру и не оставлял следов на коже после снятия.