Онколог назвала признаки идеального стула
Врач-онколог Татьяна Гарманова перечислила ключевые критерии, по которым можно оценить здоровье кишечника. Об этом 4 августа пишет aif.ru.
По словам специалиста, главный индикатор благополучия — это скорость опорожнения. Легкий и быстрый процесс дефекации свидетельствует о норме, тогда как длительное пребывание в туалете должно насторожить.
Медик также рекомендовала обращать внимание на внешний вид каловых масс. В идеале стул должен быть мягким, но при этом сформированным, без каких-либо патологических включений — крови, гноя, слизистых прожилок или кусочков непереваренной еды. Опасными сигналами она назвала и изменение цвета: чрезмерно темный, почти черный оттенок, а также неестественно светлый кал, который нередко указывает на проблемы с оттоком желчи.
При этом доктор уточнила, что строгих норм по частоте и времени посещения туалета не существует — эти показатели индивидуальны. Однако Гарманова призвала незамедлительно обратиться к врачу, если привычный режим дефекации внезапно изменился без видимых причин или ухудшилось само качество испражнений.
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