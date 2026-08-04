Онколог назвала признаки идеального стула

04 августа 2026, 21:35

Онколог Гарманова: признаком идеального стула является легкое опорожнение

Фото: istockphoto/DenBoma

Врач-онколог Татьяна Гарманова перечислила ключевые критерии, по которым можно оценить здоровье кишечника. Об этом 4 августа пишет aif.ru.