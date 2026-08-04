Россиянам объяснили, почему онкология долгое время не вызывает боли

04 августа 2026, 10:32

Онколог Астафуров: опухоль долго развивается без боли

Фото: Istock/David Gyung

Главный врач «АСС Медикал», онколог Сергей Астафуров развеял популярный миф о том, что онкологические заболевания обязательно сопровождаются болевыми ощущениями с самого начала.





В беседе с Life.ru врач сообщил, что опухоль долгое время развивается незаметно и начинает причинять дискомфорт только при прорастании в ткани или нервы. Он подчеркнул, что врачи и пациенты обычно замечают другие изменения.



Один из частых сигналов — резкая потеря веса без видимых причин. Опухоль потребляет много энергии, меняет обмен веществ, заставляет организм сжигать жировую и мышечную массу.



По словам онколога, некоторые новообразования выделяют вещества, которые подавляют аппетит и усиливают воспаление. Однако, как заявил Астафуров, потеря веса не означает рак. Её вызывают диабет, болезни щитовидной железы, ЖКТ, инфекции или стресс.

«Если человек за несколько месяцев без изменения питания и уровня физической активности потерял более 5–10% массы тела, особенно если это сопровождается слабостью, снижением аппетита, длительным повышением температуры, ночной потливостью или другими необъяснимыми симптомами, откладывать обследование не стоит», — подчеркнул специалист.