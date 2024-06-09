Минздрав сообщил, что в медучреждениях находятся более 20 тыс. человек с ковидом

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Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что более 80 тысяч человек в России инфицированы коронавирусом. Об этом Мурашко рассказал в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ.
Отмечается, что более 20 тысяч из заболевших находятся на лечении в медицинских учреждениях. Глава Минздрава отметил, что в РФ ведется мониторинг изменчивости коронавируса.
Мурашко добавил, что специалисты также отслеживают эффективность вакцин, препаратов и терапии ковида. Он заключил, что в случае возникновения новых вызовов российская система здравоохранения благодаря большому опыту работы в пандемию готова будет быстро принять соответствующие меры.
Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. Главной темой форума в текущем году станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
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Мурашко добавил, что специалисты также отслеживают эффективность вакцин, препаратов и терапии ковида. Он заключил, что в случае возникновения новых вызовов российская система здравоохранения благодаря большому опыту работы в пандемию готова будет быстро принять соответствующие меры.
Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. Главной темой форума в текущем году станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
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