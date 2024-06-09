Стало известно, когда появятся результаты исследований вакцины от рака

Фото: сайт Кремля
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые результаты исследований российской вакцины против рака могут появится уже в конце этого года. Об этом Мурашко рассказал в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ.
По словам главы Минздрава, вакцина находится в стадии доклинических испытаний, по результатам которых специалисты приступят к клиническим. Мурашко отметил, что данные исследования получают финансирование за счет бюджета в рамках государственных заданий.
Ранее академик РАН, глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что была разработана и успешно протестирована вакцина от всех видов рака.
Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. Главной темой форума в текущем году станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
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Ранее академик РАН, глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что была разработана и успешно протестирована вакцина от всех видов рака.
Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. Главной темой форума в текущем году станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
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Екатерина Коршунова