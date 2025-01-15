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Многодетная мама родила в Красногорском роддоме десятого ребёнка

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Врачи роддома Красногорска помогли 36-летняя многодетной пациентке родить десятого ребёнка. Об этом рассказала в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Женщину наблюдали в нашей консультации. Хотя ребёнок был крупным, беременность и естественные роды протекали нормально. Мальчик родился здоровым, с весом 4920 г и ростом 58 см. Медики роддома помогли маме наладить грудное вскармливание», – рассказал заместитель главврача по акушерству и гинекологии Красногорской больницы Рустем Ибрагимов.
И женщина, и новорождённый чувствуют себя хорошо. Их уже выписали домой под амбулаторное наблюдение.



Как напомнили в министерстве, в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье». На нём размещена информация о системе родовспоможения в регионе.

Кроме того, в Московской области работает Единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Бесплатно звонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.

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Мытищинский врач-терапевт Давыдов рассказал, как безопасно окунаться в прорубь на Крещение
15 января 2025, 17:31

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Приверженцы традиции крещенских купаний готовятся к зимнему обряду, который состоится в ночь с 18 на 19 января. Согласно народным поверьям, купание в таких водах в день Крещенья способствует духовному очищению и дарует здоровье на весь год. Однако очень важно соблюдать меры предосторожности, о которых рассказал начальник отдела первичной медицинской помощи, врач-терапевт Мытищинской больницы Кирилл Давыдов.
«Противопоказано купание в проруби людям с хроническими воспалительными заболеваниями носоглотки, хроническими бронхолёгочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями центральной нервной системы. Нежелательно окунаться в ледяную воду людям с остеоартрозом, с часто рецидивирующим остеохондрозом позвоночника», — сказал Давыдов.

Кроме того, врач добавил, что настоятельно не рекомендуется погружать голову в холодную воду, так как это может привести к рефлекторному сужению сосудов головного мозга, что может вызвать серьёзные последствия.

Также Давыдов отметил, что перед посещением Крещенской купели не рекомендуется переедать. Разумеется, употребление алкоголя также запрещено — он негативно влияет на состояние сосудов. Непосредственно перед процедурой не следует пить горячий чай.

Перед погружением в прорубь необходимо подготовиться: сначала снять верхнюю одежду, затем раздеться до пояса, после чего разуться и постоять босиком, чтобы ноги адаптировались к холоду. Далее следует разогреть мышцы: подвигать руками и ногами, выполнить приседания, наклоны и пробежку на месте.

Окунаться нужно в специально оборудованных местах. Тонкий лёд на водоёмах представляет опасность и может привести к несчастным случаям.

Медицинские работники Мытищинской больницы будут дежурить в местах крещенского омовения по следующим адресам:

  • деревня Витенёво, Успенский храм, Пяловское водохранилище, 19 января с 10:00 до 16:00;
  • поселок Николо-Прозорово, Никольский храм, часовня с купелью, 18 и 19 января с 13:00 до 21:00.

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Подмосковная горячая линия главного врача приняла за год 270 тыс. звонков
15 января 2025, 17:30

Фото: пресс-служба Минздрава МО

На горячую линию главного врача в Московской области в прошлом году поступило без малого 270 тыс. звонков, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Жители региона могут задать вопросы, оставить отзыв или предложения.
«Житель может оперативно получить ответ на волнующий вопрос, а руководитель медицинского учреждения при необходимости принять организационное решение. Всего в прошлом году на горячую линию поступило почти 270 тыс. звонков», – сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Звонить по номеру 8 (498) 602-03-59 можно по рабочим дням с 9.00 до 18.00. После ответа оператора нужно набрать добавочный номер, который соответствует вашей медицинской организации. Узнать его можно на сайтах медицинских организаций, а также на информационных плакатах в поликлиниках.

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Губернатор Воробьёв передал подмосковной скорой помощи 77 новых автомобилей
15 января 2025, 16:06

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Андрей Воробьёв приехал на Солнечногорскую подстанцию скорой помощи передать ключи от новых машин и поблагодарить сотрудников за работу. Автопарк подмосковной скорой помощи пополнили 77 новых автомобилей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Машины выйдут на линии в разных городских округах Московской области - в частности, в Солнечногорске, Серпухове, Домодедове, Коломне, Подольске и Богородском.
«Я здесь не только для того, чтобы передать ключи от новых 77 машин, но и для того, чтобы поблагодарить в вашем лице всех 10 тыс. сотрудников – диспетчеров, водителей, фельдшеров, врачей, которые каждый день спасают жизни. Коронавирус заставил нас кардинально пересмотреть стандарты скорой помощи, наладить цифровизацию процессов. Всё, что связано с планшетами, IP-телефоней сегодня является неотъемлемым атрибутом работы. Каждая машина знает, как и куда ехать. У нас заметный прогресс в этом направлении», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он добавил, что Артём Викторович Рахманов, возглавляющий подстанцию в Солнечногорске, всю жизнь посвятил этому делу, а начинал санитаром.

Сейчас в автопарке Солнечногорской подстанции СМП, обслуживающей порядка 135 тыс. человек, – 22 автомобиля, два из которых передали сегодня, ещё два – в конце прошлого года.
«Сейчас у нас старых машин на подстанции нет. Разница, безусловно, большая – другой двигатель, коробка, хороший свет, задний ход и, конечно, пневмоподвески. Они позволяют удобнее закатывать и выкатывать пациента в автомобиль», – рассказал водитель скорой из Солнечногорска Николай Кусакин.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Каждый новый автомобиль укомплектована всем необходимым, а также по просьбе водителей оснащён навигаторами и камерами заднего вида. Места в машине стало больше, появилась пневмоподвеска. Кроме того, автоматически выезжает подножка, которую раньше нужно было выдвигать вручную.
«Я работаю на Солнечногорской подстанции с 2012 года. Раньше мы располагались в старом здании, недавно построили новое. Здесь намного лучше. Кроме того, стало комфортнее работать на новых машинах. Появились новые дифибриляторы, вакуумные матрасы, которые мы используем при ДТП и травмах. Это нам очень помогает», – рассказала фельдшер выездной бригады СМП Ольга Тимофеева.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Всего в Подмосковном автопарке – 953 автомобиля скорой помощи, в том числе 99 реанимобилей. За пять лет в регионе заменили 695 машин. Реанимобили оснащены дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ и современным прибором для сердечно-легочной реанимации LUCAS 2, с помощью которого можно проводить массаж сердца.
«У нас сейчас более 950 машин скорой, а до коронавируса было 600. Тогда мы поняли, что этого недостаточно для такого большого региона, как Московская область. Будем продолжать строить подстанции. Округа густонаселенные, центральной порой не хватает, поэтому вводим и более компактные, но очень важные по доступности посты», – поделился планами губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ежедневно в Подмосковье на дежурство выходят более 600 бригад скорой помощи. У каждой имеется планшет, куда приходят вызовы с информацией о пациенте. Кроме того, планшеты помогают с маршрутизацией. А с помощью тревожной кнопки бригада может вызвать оперативные службы. В этом году запланировано полное обновление планшетов. На случай отключения сотовой связи медиков снабдят специальными радиостанциями.
«В планшетах мы заполняем медицинские карты пациентов, делаем через них запросы. А отдел медэвакуации сам определяет, куда пациента нужно госпитализировать. Недавно ввели тревожную кнопку. Она нужна достаточно часто, так как на скорой работает много женщин и девушек-фельдшеров», – поделился фельдшер выездной бригады скорой помощи Владислав Левченко.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В области создан врачебно-консультационный центр, где круглосуточно работают кардиологический и общепрофильный пульты. В прошлом году внедрили единую систему расшифровки кардиограмм. Теперь можно быстрее получить описание ЭКГ, сделанную в скорой. А с помощью врачебно-консультационного центра люди по телефону получают консультацию врача, и нередко необходимость выезда бригады отпадает.

Вести учёт каждого вызова помогает IP-телефония. Это позволило перераспределить нагрузку на диспетчеров и снизить время приёма вызова в среднем с 70 до 20 секунд.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Спасибо, что вы у нас есть. Ведь от координации и маршрутизации во многом зависят жизнь, здоровье и удовлетворённость наших жителей», - обратился к диспетчерам подстанции Воробьёв.
Он также поблагодарил медработников, помогающим жителям Курской области.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Всего в Подмосковье – 56 подстанций и 90 постов скорой медицинской помощи. В структуре скорой помощи региона работает более 10 тыс. человек.

Для них в регионе действуют такие меры поддержки, как социальная ипотека, программы «Земский врач» и «Земский фельдшер», доплаты для молодых специалистов, компенсация аренды жилья на 20 тыс. рублей в месяц.

Всех работников скорой помощи застраховали от несчастных случаев. С 2023 года выплаты получили более 70 человек.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Подмосковные хирурги вернули новорождённому способность нормально дышать

Почётными донорами в прошлом году стали почти 700 жителей Подмосковья

Многодетная мама родила в Красногорском роддоме десятого ребёнка
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#московская область
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#минздрав мо
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Подмосковные хирурги вернули новорождённому способность нормально дышать
15 января 2025, 14:37

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Неонатальные хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства удалили из ноздри новорождённого двухсантиметровое новообразование. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой МОЦОМДа поступил мальчик с врождённым новообразованием, которое полностью закрывало его правую ноздрю. Обследование показало, что оно состоит из соединительной ткани и не является черепно-мозговой грыжей, которая может выпячиваться в полость носа.
«Патология не только создавала косметический дефект, но ещё и причиняла вред здоровью ребёнка. Из-за затруднённого дыхания его организм недополучал кислород, что влияло на работу органов и систем. Мы провели операцию с использованием атравматических инструментов. Важно было не только удалить новообразование, но и не повредить слизистую оболочку носа, чтобы не спровоцировать рубцевание и образование спаек», – рассказал неонатальный хирург Никита Щербенев.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Операция прошла успешно. Маленькому пациенту восстановили проходимость носового прохода и вернули возможность полноценно дышать.

Малыш уже выписан на амбулаторное лечение и развивается соответственно возрасту.

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#минздрав мо
#здравоохранение
#здоровье
#медицина
#хирург
#врачи
#новорождённые
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#подмосковье
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Почётными донорами в прошлом году стали почти 700 жителей Подмосковья
15 января 2025, 13:48

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Звание «Почётный донор России» за прошедший год получили без малого 700 жителей Московской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
«Наш регион полностью обеспечен кровью и её компонентами благодаря отзывчивым людям. В прошлом году в Подмосковье заготовили на 1,4 тонны больше, чем в 2023-м. Кроме того, в 2024 году года звание «Почётный донор России» получили 689 человек, регулярно и безвозмездно сдающих кровь и её компоненты», – сказал министр.
Как рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава, жители Московской области могут сдать кровь в учреждениях службы крови или во время выездных донорских акций.

Центр принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00 по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37А. Вся информация – на сайте.

Телефон координационного центра донорства крови: 8 (495) 305-77-00.

Правила присвоения звания «Почётный донор России» можно найти на сайте Московского областного центра крови.

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Врач из Красногорска Макаров рассказал, как быстрее справиться с простудой
15 января 2025, 11:20

Фото: iStock / Anastasia Gryukanova

Чтобы избавиться от простуды, чаще всего требуется около недели. Заведующий взрослым поликлиническим отделением поликлиники №2 Красногорской больницы Дмитрий Макаров рассказал, как быстрее победить вирус и облегчить симптомы простудного заболевания.
«Зимой возрастает заболеваемость ОРВИ и гриппом. Часто они сопровождаются жаром, заложенностью носа, ломотой в суставах и головной болью. Доказано, что витамин С сокращает продолжительность простудного заболевания, а витамин D снимает воспаление и поддерживает иммунитет. Облегчить состояние при высокой температуре помогают жаропонижающие препараты. Также при вирусной инфекции нужно много пить. Вода, в том числе с лимоном или мёдом, клюквенный морс, лёгкий куриный бульон предотвратят обезвоживание и облегчат состояние», – отметил Макаров, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Кроме того, следует регулярно полоскать горло и увлажнять слизистую носа. Воздух в помещении не должен был сухим, поэтому рекомендуется использовать увлажнители.

По словам Макарова, при лечении ОРВИ хорошо зарекомендовали себя некоторые растительные препараты. Так, отвар черной бузины снижает температуру и избавляет от воспаления. Нужно заварить столовую ложку цветков стаканом кипятка и дать настояться 20 минут. Принимать по четверти стакана за полчаса до еды.
«Эхинацею назначают как профилактическое и как противопростудное средств. Два фильтр-пакетика заваривают в стакане кипятка, через 15 минут вынимают траву, а объём жидкости доводят до 200 мл. Тёплый раствор следует принимать по полстакана трижды в день за полчаса до еды. А полоскание настоем ромашки помогает при воспалительных процессах во рту и горле», – добавил врач.
Однако растительные препараты можно применять только если нет противопоказаний и аллергический реакций на какие-либо компоненты.
«Если простуда не проходит, а только усиливается, высокая температура сохраняется более трёх дней, появляются одышка и хрипы при дыхании, нужно обязательно обратиться к врачу. Только специалист назначит правильное лечение и не допустит осложнений», – заключил Макаров.
В подмосковных поликлиниках, как правило, работают кабинеты неотложной помощи, где терапевты принимают без предварительной записи

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#минздрав мо
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Диетолог назвала фрукт, использующийся для лечения рака
Диетолог Королева: косточки граната используют при лечении онкозаболеваний
15 января 2025, 10:46

Фото: istockphoto/Anna Usova

Всем известно, что гранат — источник полезных витаминов и минералов. Однако вопросы по поводу съедобности косточек фрукта продолжают волновать россиян и разделять их мнения на два лагеря.
Врач-диетолог, кардиолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что в косточках граната содержится основная доля витаминов и полезных ненасыщенных жирных кислот, поэтому они не опасны, а наоборот — необходимы к употреблению.

«В них содержится до 70% жирных кислот. Они снижают уровень воспаления, оказывают антиоксидантную активность, защищают организм от окисления. На внешней оболочке гранатовых семян есть сорбент, улучшающий флору кишечника», — объяснила врач.

По ее словам, в косточках граната есть огромное количество витаминов группы В, которые поддерживают работоспособность нервной системы и способствуют спокойному сну.

«Косточки обладают антипаразитарным действием, потому что содержат пуниковую и гранатовую кислоту в составе, что помогает снизить даже опухолевый рост. Неслучайно косточки граната используют даже при лечении онкозаболеваний, в том числе лейкемии», — добавила Королева.

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Врачи рассказали, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение
Минздрав Кузбасса: детям, беременным и пожилым не следует купаться в Крещение
14 января 2025, 23:19

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

Купание в проруби на Крещение не рекомендуется детям, беременным, пожилым и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает кемеровский Минздрав. Врачи, как отмечается, также призывают заранее закалить организм перед праздником, а перед тем, как окунуться, запастись теплой одеждой, быть трезвым и осторожным.
«Состояние купели тоже важно — купаться лучше в проверенных и оборудованных местах. Кстати, в этом году в Оренбурге власти отметили крещенские купания на реке Урал из-за слишком тонкого опасного льда, и представители церкви их в этом поддержали», — пишет «Сiбдепо» со ссылкой на региональные ведомства.
Тем временем с той же проблемой столкнулись и в столице. Как сообщает АГН «Москва», толщина льда на водоемах в этом году не позволит прорубить крещенские купели. В ночь на Крещение температура ожидается от 0 до 6 градусов.
«МЧС будет на крещенские купания готовить настилы, купели, чтобы можно было не выходить на лед», — приводят в агентстве слова начальника отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолия Цыганкова.
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Роспотребнадзор: метапневмовирус не является новым вирусом, фиксируется ежегодно
14 января 2025, 22:54

Фото: iStock/peterschreiber.media

Метапневмовирус не является новым вирусом и ежегодно циркулирует среди населения. Об этом заявили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ. За 2024 год, как отмечается, в Татарстане выявили 226 случаев заболевания этим вирусом.
«Существует более 200 разновидностей респираторных вирусов. Метапневмовирус не является новым вирусом и ежегодно циркулирует среди населения республики в эпидемический сезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций», — сообщили представители ведомства в беседе с «Татар-информом».
Санитарные врачи отмечают, что симптомы метапневмовируса практически идентичны симптомам обычных ОРВИ, для защиты от них помогут такие же меры профилактики, как при гриппе.

Республиканский Роспотребнадзор советует регулярно и тщательно мыть руки с мылом, соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, дезинфицировать и проветривать помещения, а также носить медицинские маски.

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