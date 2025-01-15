Многодетная мама родила в Красногорском роддоме десятого ребёнка

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи роддома Красногорска помогли 36-летняя многодетной пациентке родить десятого ребёнка. Об этом рассказала в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Женщину наблюдали в нашей консультации. Хотя ребёнок был крупным, беременность и естественные роды протекали нормально. Мальчик родился здоровым, с весом 4920 г и ростом 58 см. Медики роддома помогли маме наладить грудное вскармливание», – рассказал заместитель главврача по акушерству и гинекологии Красногорской больницы Рустем Ибрагимов.И женщина, и новорождённый чувствуют себя хорошо. Их уже выписали домой под амбулаторное наблюдение.
Как напомнили в министерстве, в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье». На нём размещена информация о системе родовспоможения в регионе.
Кроме того, в Московской области работает Единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Бесплатно звонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.
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Лора Луганская