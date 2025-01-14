В областном онкодиспансере за год провели свыше 2,5 тыс. маммографий

Фото: пресс-служа Минздрава МО
Московский областной онкологический диспансер провёл в 2024 году более 2,5 тыс. маммографий. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Важность ранней диагностики онкологических заболеваний трудно переоценить, особенно когда речь идет о раке молочной железы.
Как напомнили в областном онкодиспансере, чем раньше выявлена проблема, тем выше шансы на успешное лечение и полное выздоровление. Современные технологии позволяют диагностировать опухоли размером всего в несколько миллиметров.
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«Применение рентгеновской маммографии позволяет чаще и раньше диагностировать не пальпируемые образований молочных желёз. Ранняя диагностика крайне важна для своевременного лечения рака, что повышает вероятность полного выздоровления и сохранения молочных желёз», – пояснила заведующая рентгеновским отделением Центра лучевой диагностики областного онкодиспансера Айман Иманбердина.
Как напомнили в областном онкодиспансере, чем раньше выявлена проблема, тем выше шансы на успешное лечение и полное выздоровление. Современные технологии позволяют диагностировать опухоли размером всего в несколько миллиметров.
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Лора Луганская