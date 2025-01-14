Семьи Подмосковья с детьми-инвалидами получат до 110 тыс. рублей на реабилитацию

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Московская область вошла в число пилотных регионов, где запустят проект электронных сертификатов для реабилитации детей, впервые признанных инвалидами. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
В проекте участвуют шесть регионов: Подмосковье, Удмуртия, Рязанская Свердловская, Тюменская области и Ханты-Мансийский автономный округ.
Как рассказали в ведомстве, сертификат представляет собой деньги, которыми можно оплачивать реабилитацию детей в специализированных учреждениях.
В рамках нового проекта закупят новое оборудование для реабилитации более чем на 40 млн рублей. Это позволит обеспечить свыше 120 реабилитационных мероприятий для детей в подмосковных социальных центрах.
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«В этом году благодаря такому цифровому сертификату семья будет получать на карту «Мир» от 85 до 110 тыс. рублей. Потратить её можно будет на широкий перечень реабилитационных услуг для ребёнка», – пояснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как рассказали в ведомстве, сертификат представляет собой деньги, которыми можно оплачивать реабилитацию детей в специализированных учреждениях.
«Помимо реабилитационных процедур, ими можно оплатить питание и проживание сопровождающих. Обналичить деньги нельзя, они расходуются только на реабилитацию. Всего в этом году такой сертификат получат около 3 тыс. детей-инвалидов», – отметили в министерстве.Болатаева добавила, что подавать заявление на получение цифрового сертификата не нужно. Его автоматически оформят на этапе установления ребенку инвалидности.
В рамках нового проекта закупят новое оборудование для реабилитации более чем на 40 млн рублей. Это позволит обеспечить свыше 120 реабилитационных мероприятий для детей в подмосковных социальных центрах.
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Лора Луганская