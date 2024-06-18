Москвичей предупредили о риске обострения болезней сердца в «тропическую» погоду

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В «тропическую» погоду у людей с болезнями сердца, суставов и органов дыхания могут обостриться их недуги. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.
«Духота, высокая температура воздуха и влажность приносят дискомфорт и вполне здоровым людям. Но особенно тяжело людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, заболеваниями органов дыхания, болезнями суставов. У них могут произойти обострения», – сказал Тяжельников в интервью Агентству городских новостей «Москва».
Он посоветовал людям из группы риска регулярно измерять давление и не забывать принимать свои лекарства. Кроме того, по словам врача, стоит сбалансированно питаться, не злоупотреблять алкоголем, охлаждать помещение и по необходимости принимать прохладный душ. Однако спать под кондиционером врач не рекомендует. Его лучше выключить до сна, заключил Тяжельников.
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