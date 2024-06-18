Москвичей предупредили о риске обострения болезней сердца в «тропическую» погоду

За последние несколько дней более 100 москвичей пожаловались на симптомы ботулизма, 55 из них находятся в тяжелом состоянии, а еще 30 – в реанимации. По данным Роспотребнадзора, причиной масштабного отравления стали салат с тунцом и лобио от популярных брендов «Кухня на районе» и ООО «Гастропорт».