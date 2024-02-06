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Врач назвал три продукта, которые способны быстро состарить сердце

Врач Сандер заявил, что старение сердца связано с употреблением соли и сахара
06 февраля 2024, 14:17
Фото: istock / Foremniakowski

Фото: istock / Foremniakowski

Кардиолог Викас Сандер перечислил продукты, которые ускоряют старения сердца. По словам специалиста, наибольший урон сердечно-сосудистой системе наносят соль, сахар, и трансжиры. Об этом пишет Pronews.gr.


Врач призвал избавиться от вредных привычек, бросить пить и курить. Он пояснил, что человек может самостоятельно снизить риск развития болезней сердца и сосудов. Для этого нужно знать, от каких хронических болезней он страдает и следить за этим. Сандер указал на необходимость ежегодных обследований и контроля важных показателей здоровья, таких как холестерин и глюкоза в крови.

Как отметил кардиолог, последние исследования в США продемонстрировали, что у каждого пятого жителя износ сердца намного выше, чем реальный возраст. Сандер призвал обратить внимание на количество потребления сахара, соли и трансжиров. Именно эти продукты негативно влияют на здоровье сердца и сосудов.

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Около 6 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье
06 февраля 2024, 12:40

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

С начала года в Подмосковье расширенный неонатальный скрининг прошли уже почти 6 тыс. детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Неонатальный скрининг проводится в первые дни после рождения ребенка для выявления генетических заболеваний на ранней стадии.

«До расширения перечня новорожденных проверяли на 5 генетических заболеваний, с начала прошлого года он был увеличен до 36. Важно, что обследование позволяет своевременно выявить детей из группы риска и вовремя начать лечение, а также диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами. С начала текущего года были обследованы почти 6 тыс. детей», — поделилась первый замепред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что кровь для проведения анализа берут из пятки новорожденного.

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#подмосковье
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#лечение
#светлана стригункова
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В Долгопрудном прооперировали тазобедренный сустав 92-летней женщине после аварии
06 февраля 2024, 11:04

Фото: istockphoto / Leandro Santiago

Долгопрудненские врачи выполнили эндопротезирование тазобедренного сустава 92-летней женщине, попавшей в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В приемное отделение больницы скорая помощь доставила 92-летнюю пенсионерку, которую сбила машина на пешеходном переходе. У пациентки был обнаружен перелом шейки бедра.

«Под спинальной анестезией для устранения перелома шейки бедра мы выполнили эндопротезирование тазобедренного сустава, то есть заменили его имплантом. Операция прошла успешно и заняла 2 часа. После реабилитации подвижность в суставе была полностью восстановлена», - поделился руководитель травмвцентра Долгопрудненской больницы Максим Цымбал.

Стоит отметить, что на данный момент женщина уже выписана на амбулаторное лечение.

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В Подмосковье стартовал приём заявок на участие в программе «Земский доктор»
06 февраля 2024, 10:55

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Приём заявок на участие в программе «Земский доктор» / «Земский фельдшер» открылся в Московской области, в этом году для работы в сёлах региона планируется привлечь около 240 медиков, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В этом году в Подмосковье планируют привлечь 239 «земских докторов» и «земских фельдшеров», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.
Программа «Земский врач» и «Земский фельдшер» направлена на обеспечение медицинскими кадрами сельских территорий региона. При трудоустройстве по программе врач получает единовременную выплату до полутора млн рублей, а фельдшер — до 750 тысяч рублей в зависимости от удалённости района.

Подать заявку на участие в программе можно через кадровую службу своей медорганизации.

Программа действует в Московской области с 2012 года. За это время «земскими» врачами и фельдшерами в деревнях и сёлах региона стали более 2,3 тыс. человек.

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Гастроэнтеролог ответил, могут ли кислые продукты и кофе натощак вредить слизистой желудка

Врач Малиновская: Антидепрессанты могут навредить при неправильном подборе

Врач Новикова заявила о связи зубной боли и иммунитета
#земский доктор
#здравоохранение
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#светлана стригункова
#московская область
#подмосковье
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Гастроэнтеролог ответил, могут ли кислые продукты и кофе натощак вредить слизистой желудка
Врач Харитонов опроверг вред кофе и кислых фруктов на слизистую желудка
05 февраля 2024, 22:43

Фото: istock / ipopba

Кофе натощак и кислые продукты несмотря на распространившееся мнение, не вредят слизистой желудка. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Харитонов развеял в беседе с KP.RU.

«На сегодня нет никаких доказательств, что какой-либо продукт (мы не берем искусственные химические соединения типа уксусной эссенции или других растворов) способен травмировать слизистую оболочку желудка настолько, что это станет значимым. Кофе пить натощак можно, если это не вызывает неприятных симптомов», — пояснил специалист.
Кроме того, желудку не может навредить острая еда. Вещество капсаицин, содержащееся в остром перце, может даже принести пользу за счет активизации микроциркуляции, необходимой для защиты слизистой оболочки.

Ранее онкоуролог Марк Гадзиян объяснил, как избежать сгущения крови и мочекаменной болезни. Подробнее об этом читайте в нашем материале.


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#врач
#еда
#фрукты
#кофе
#мнение
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Врач Малиновская: Антидепрессанты могут навредить при неправильном подборе
05 февраля 2024, 19:56

Фото: istockphoto.com/fizkes

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской КБ Минздрава МО Светлана Малиновская заявила, что антидепрессанты могут навредить здоровью в том случае, если препарат подобран неверно.
При этом, она подчеркнула, что подобные лекарства назначаются строго индивидуально врачом, а самолечение ни в коем случае не рекомендуется.

«Есть антидепрессанты, которые действуют сразу и только спустя время, вызывающие и не вызывающие зависимость, мужские и женские. Все они в разной степени воздействуют на те или иные нейромедиаторы, а некоторые содержат мелатонин, который способствует комфортному и длительному сну без пробуждений посреди ночи. Что же касается вреда, который могут нанести антидепрессанты, то он возможен лишь в том случае, если препарат был неправильно подобран», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Малиновская.

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#рф
#препараты
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Врач Новикова заявила о связи зубной боли и иммунитета
05 февраля 2024, 18:03

Фото: istockphoto.com/alfexe

Стоматолог-терапевт Юлия Новикова заявила, что зубная боль может обостряться, в частности, в зимний период, из-за снижения иммунитета.
«Обострение зубной боли зимой связано со снижением температуры и ростом числа общих заболеваний. Это приводит к снижению иммунитета, что создает благоприятные условия для развития микроорганизмов. В результате, хронические процессы переходят в стадию обострения», — пояснила в беседе с Газета.ру Новикова.

Во избежание болезней зубов врач рекомендовала регулярно посещать стоматолога и при необходимости делать рентгеновские снимки.

Ранее стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог, кандидат медицинских наук Елена Мартынова заявила о связи между постоянных стрессом и воспалением зубов.

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#врач
#стоматолог
#зубы
#здоровье
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«Метаболический портрет»: Российские ученые выявили признаки вероятной гипертонии
РИА Новости: Эксперты РАН рассказали о маркерах, указывающих на гипертонию
05 февраля 2024, 17:50

Фото: istock / Casanowe

Группа российских ученых из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН определила, какие признаки могут говорить о склонности организма к повышенному кровяному давлению или гипертонии. Эксперты опробовали метод стресс-чувствительной гипертонии на крысах и выявили 56 метаболитов, которые могут влиять на регуляцию давления. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, ученые смогли совершить настоящий прорыв в вопросе понимания причин гипертонии у человека. Генетики смогли составить «метаболический портрет» крыс, который в будущем сможет помочь определить биологические маркеры, способствующие повышению давления у людей.

Как утверждают специалисты, каждый случай гипертонии уникален. Давление повышается на фоне генетического фактора или из-за образа жизни. В составленной модели объединены и генетическая предрасположенность, и стресс.

Полученные данные могут помочь совершить революцию в лечении гипертонии.

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Врач объяснил, как избежать сгущения крови и мочекаменной болезни
Онкоуролог Гадзиян предупредил, что нехватка жидкости сгущает кровь
05 февраля 2024, 15:43

Фото: istock / Ivan-balvan

Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян в своем Телеграм-канале порекомендовал пить не менее литра воды в день, чтобы не столкнуться со сгущением крови и мочекаменной болезнью.

Врач заявил, что для защиты сердечно-сосудистой системы от заболеваний, важно сбалансировано питаться и пить много воды. Он призвал выпивать за сутки не меньше литра чистой воды, не учитывая другие напитки. Это совет особенно актуален для мужчин, которые находятся в большей зоне риска. Гадзиян также обратил внимание на важность своевременной диагностики. Хирург отметил, что женщины более трепетно относятся к своему организму, а мужчины пренебрегают диспансеризацией и могут не знать о проблемах со здоровьем.

Гадзиян порекомендовал начинать свой день с двух стаканов воды. Это поможет запустить работу внутренних органов. Таже полезно пить воду незадолго перед приемом пищи и перед сном. Как утверждает эксперт, чтобы предотвратить возможный инсульт или инфаркт.

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#эксперт
#инсульт
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Врачи раскрыли секреты правильного сна
Малышева и Продеус рассказали, как правильно спать без вреда для здоровья
05 февраля 2024, 14:52

Фото: iStock/Ridofranz

В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус рассказали, как обеспечить себе здоровый сон. Основной акцент сделан на правильном положении и выборе подушки.
Медики рекомендуют уделять внимание не только положению тела при сне на спине, но и подчеркивают важность подушки под ухом и под коленями.

«Если человек спит на спине — это хорошая поза. Подушка у него всегда под ушками. Нижние края надо вытащить повыше и никогда не ложиться на подушку плечами. Она должна находиться высоко. И второе — очень физиологично, если у вас под коленями лежит какая-то подушка», — отметила Малышева в эфире программы «Жить здорово!».

Даже при предпочтении сна на боку, подушка остается неотъемлемой частью правильного положения. Кроме того, они подчеркнули важность продолжительности сна, которая должна составлять от 4,5 до 7,5 часов. Специалисты также обратили внимание на правила засыпания для стимуляции выработки мелатонина.

«Правильный сон — это сон от 5 часов, минимум 4,5, до 7,5 часов. Больше плохо и меньше тоже. Исследования последних лет подтвердили, что те люди, которые спят меньше 5 часов, имеют на четверть больше депрессий и плохого настроения», — подчеркнул иммунолог.

Интересно, что согласно исследованиям, чтение бумажной книги в спокойном ритме перед сном может помочь улучшить качество сна, снимая стресс и обеспечивая крепкий и здоровый отдых.

«А вот что хорошо поможет человеку заснуть — минимум 6 минут чтения доброй человеческой книги. Не электронной, а бумажной. Чтение должно быть в спокойном ритме со спокойным дыханием. Этот процесс снимает стресс и дает крепкий, нормальный и здоровый сон», — подчеркнул Продеус.

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