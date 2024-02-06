Врач назвал три продукта, которые способны быстро состарить сердце

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Кардиолог Викас Сандер перечислил продукты, которые ускоряют старения сердца. По словам специалиста, наибольший урон сердечно-сосудистой системе наносят соль, сахар, и трансжиры. Об этом пишет Pronews.gr.
Врач призвал избавиться от вредных привычек, бросить пить и курить. Он пояснил, что человек может самостоятельно снизить риск развития болезней сердца и сосудов. Для этого нужно знать, от каких хронических болезней он страдает и следить за этим. Сандер указал на необходимость ежегодных обследований и контроля важных показателей здоровья, таких как холестерин и глюкоза в крови.
Как отметил кардиолог, последние исследования в США продемонстрировали, что у каждого пятого жителя износ сердца намного выше, чем реальный возраст. Сандер призвал обратить внимание на количество потребления сахара, соли и трансжиров. Именно эти продукты негативно влияют на здоровье сердца и сосудов.
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