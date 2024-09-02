Мурашко поздравил студентов Московского областного колледжа с началом учёбы

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына
В России сегодня работают 419 медицинских колледжей и филиалов. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. 2 сентября он познакомился с работой Московского областного колледжа №1 и поздравил студентов с началом нового учебного года.
«В общей сложности в России в 419 медицинских колледжах и филиалах в этом году учатся более 400 специалистов. Их обучают фельдшерскому и другим направлениям оказания медицинской помощи. Поэтому колоссальная команда, которая приходит в систему здравоохранения, конечно же, никогда не останется без внимания Минздрава», – отметил министр.Мурашко добавил, что за последние годы набор в колледже увеличен на 15%. По его словам, поступающие студенты уже являются мотивированными и прошедшими программы подготовки.
Он пожелал студентам успехов в получении знаний и крепкого здоровья, потому что без здоровья в медицине будет невозможно работать из-за высоких нагрузок.
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