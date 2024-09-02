Мурашко поздравил студентов Московского областного колледжа с началом учёбы

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова побывала в новом детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля в подмосковном Красногорске. Вместе с первым зампредом правительства Подмосковья Людмилой Болатаевой она познакомилась с возможностями и мощностью медицинского флагмана, который недавно открывал президент Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития.