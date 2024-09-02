Воробьёв поздравил с Днём знаний учеников и учителей образовательного центра «Полёт»

Фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин
Образовательный центр «Полёт», рассчитанный на 1500 школьников и 200 воспитанников детского сада, открылся в микрорайоне Павшинская пойма городского округа Красногорск, ребят, их родителей и педагогов поздравил с началом учебного года губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Глава региона отметил, что образовательный центр удалось построить со значительным опережением графика: он открылся на год раньше, чем изначально планировалось.
Новое образовательное учреждение высоко оценили местные жители.
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«Спасибо строителям, мы возвели одну из самых больших школ по Президентскому проекту здесь, в Красногорске. Я хочу поблагодарить родителей, потому что они поддерживали, подсказывали, переживали. И в итоге мы видим, что сегодня этот большой образовательный комплекс готов. Хочу пожелать каждой семье, каждому ребенку, который будет учиться в этой школе, чтобы вы реализовали. самые смелые мечты Мы очень хотим, чтобы и мы вами гордились, и гордилась наша любимая дорогая страна», — сказал Андрей Воробьёв.
Новое образовательное учреждение высоко оценили местные жители.
«Спасибо вам, Андрей Юрьевич, за это настоящее украшение нашей Павшинской поймы. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании образовательного центра «Полёт». Давайте вместе сделаем так, чтобы он был олицетворением доброты, доверия и вдохновения для будущих поколений», — сказала мама двух учеников новой школы Лариса Громова.Образовательный центр «Полёт» предлагает ученикам углублённое изучение математики. Набрано уже девять математических классов. В них будут учиться 275 человек. Кроме того, есть медиаклассы с углублённым изучением английского языка, технологический и социально-экономический классы. Кроме того, в «Полёте» есть детский театр, туристический клуб, различные спортивные секции и другие кружки.
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Лев Каштанов