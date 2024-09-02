Воробьёв: в Подмосковье за парты сели 1 млн 85 тысяч школьников

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с началом учебного года учащихся подмосковной гимназии имени Е.М. Примакова, он сообщил, что число школьников в этом году в Подмосковье выросло до миллиона 85 тысяч человек.
«Начинается учебный год. В Подмосковье миллион 85 тысяч человек пошли в школы – на 38 тысяч человек больше, чем годом ранее. Дорогие ребята, я хочу пожелать вам в этот учебный год дружно, сплочённо, с полной самоотдачей провести время. Провести его в труде, но с удовольствием, познавая новое. Хочу пожелать, чтобы за вашей спиной всегда стояли заботливые родители и профессиональные учителя. (…) Всем хорошего настроения и только вперёд!» — сказал Андрей Воробьёв.Ранее сообщалось, что на церемонии начала учебного года в гимназии им. Примакова также выступил глава МИД России Сергей Лавров, он пожелал ребятам успехов и рассказал о целях СВО.
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Лев Каштанов