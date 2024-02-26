Мясников развеял миф о низком давлении

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Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что гипотония является нормой, а не болезнью.
«Низкое давление — это нормальное давление. Это вариант нормы, а если вы плохо себя чувствуете при гипотонии, то это из-за того, что в вашей жизни мало спорта или его нет совсем. Также причина может быть еще и в том, что ваш организм не приспособлен к внешней среде», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
Он добавил, что низкого давления как такового нет, а есть лишь сосудистая остановка, когда давление резко снижается под воздействием препаратов или чего-то ещё, при этом постоянное низкое давление, по словам врач, является нормой.
«Во время борьбы с ОРВИ организм активизирует защитные механизмы: иммунная система вырабатывает антитела и специализированные клетки для борьбы с вирусом. Этот процесс включает активацию Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов, усиливается работа макрофагов, поглощающих и перерабатывающих вирусные частицы», — пояснила в беседе с RT Демьяновская.
В этом процессе, пояснила врач, может возникнуть ситуация, когда защитные механизмы начинают бороться не только с вирусами, но и с собственными клетками организма, что и приводит в последствии к осложнениям.
А невролог Кирилл Алмазов заявлял, что тревожность может быть вызвана различными причинами, такими как стресс, низкая самооценка, перфекционизм и неврологические или кардиологические заболевания.
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