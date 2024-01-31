Невролог Комаров объяснил заболевание Селин Дион

Реабилитолог-невролог Александр Комаров заявил, что заболевание певицы Селин Дион вылечить невозможно, поскольку оно связано с центральной нервной системой.
Он отметил, что при подобном недуге здоровье человека можно поддерживать, однако полностью излечится невозможно.
Ранее невролог Кирилл Алмазов заявлял, что тревожность может быть вызвана различными причинами, такими как стресс, низкая самооценка, перфекционизм и неврологические или кардиологические заболевания.
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«Его можно лечить, есть различные виды лечения при помощи таблеток, инъекций и путём стимуляторов, позволяют убрать гипертонус локально или системно. Обратное излечение от него невозможно, но компенсация при помощи лечения возможна. Синдром появляется в виде повышенного тонуса в мышцах, сниженного объёма движений и сниженной подвижности. Человек не может передвигаться, а может только сидеть или стоять», — отметила в беседе с NEWS.ru Комаров.
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Мелисса Тимофеева