Подмосковный невролог Шведова рассказала, что вызывает приступы эпилепсии у ребёнка

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Длительный просмотр телевизора, компьютерные игры, ранние пробуждения, а также физические и психологические нагрузки могут вызвать приступ у детей с эпилепсией. Об этом сообщила заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства, врач-невролог Марина Шведова.
«Смотреть телевизор следует не более часа - полутора, а расстояние до него должно составлять не менее 2 м. Продолжительность игры на компьютере должна быть такой же с перерывом каждые полчаса на 10-15 минут. Расстояние до монитора во время игры на компьютере должно быть не менее 70 см. Также пациентам с эпилепсией следует избегать нарушений сна, ранних или внезапных пробуждений, физических и психических перегрузок», – перечислила Шведова, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.Врач также дала советы тем, кто впервые столкнулись с эпилептическим приступом у ребёнка.
«Засеките время начала приступа, уберите стоящие рядом предметы, уложите ребёнка на спину, подложив под голову что-то мягкое. Освободите его от тесной одежды и обеспечьте доступ свежего воздуха. Поверните голову набок, чтобы язык, слюна или рвотные массы не попали в дыхательные пути. Вызовите скорую помощь. При этом нельзя пытаться разжать зубы или вставить в рот больного какие-либо предметы, пытаться сдержать его движения», – добавила врач.Если ребёнок с эпилепсией посещает детсад, школу или секцию, нужно проинформировать педагогов о его заболевании. Они должны уметь оказывать первую помощь при приступах, иметь контакты родителей для оперативной связи.
Как отметила Шведова, своевременное лечение эпилепсии в детстве у 75% пациентов обеспечивает стойкую ремиссию, позволяет отказаться от приёма лекарств через 5-7 лет после начала терапии.
Как напомнили в министерстве, во второй понедельник февраля ежегодно отмечается Международный день борьбы с эпилепсией.
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