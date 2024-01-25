Роскачество предупреждает об опасности для детей изделий из экокожи

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Экокожа не подходит для ребёнка, потому что в такой одежде он может чувствовать дискомфорт, быстрее утомиться и заболеть.
Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве. Организация исследовала одежду, в том числе и детскую, изготовленную из так называемой экокожи. Изделия анализировали по 65 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки. Нарушения были обнаружены в продукции 18 торговых марок из 20.
Продукция марок Mark Formelle, Gate31, Charuel, Savage, Lichi, Incity не соответствовали техническому регламенту по воздухопроницаемости. При этом на товары из осенне-зимнего ассортимента данные требования не распространяются. В частности, это брюки Neohit и Love Republic, флисовые лосины Laise Beauty, легинсы утепленные Elete. Товар бренда Mayoral тоже не соответствовал обязательным требованиям по индексу токсичности в водной среде (то есть он не пригоден для детей).
По итогам исследования в Роскачестве сделали вывод, что в таком материале нет ничего натурального. Основой зачастую являются полиуретан и полиэстер. При этом по показателям химической безопасности нарушений нет.
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Продукция марок Mark Formelle, Gate31, Charuel, Savage, Lichi, Incity не соответствовали техническому регламенту по воздухопроницаемости. При этом на товары из осенне-зимнего ассортимента данные требования не распространяются. В частности, это брюки Neohit и Love Republic, флисовые лосины Laise Beauty, легинсы утепленные Elete. Товар бренда Mayoral тоже не соответствовал обязательным требованиям по индексу токсичности в водной среде (то есть он не пригоден для детей).
«Ни одно из изделий, предназначенных для детей, не соответствует требованиям по гигроскопичности. Это означает, что тело в них не будет «дышать», что приведет к «парниковому эффекту» и потливости. Ребенок в такой одежде может чувствовать дискомфорт, быстрее утомляться, что в итоге может привести к различным заболеваниям», - заявили в Роскачестве.Взрослым не рекомендуют надевать изделия из экокожи без подкладки на голое тело или сократить время ношения. Если целый день предстоит провести в брюках, легинсах из кожзама, то под них нужно надеть колготки. Одежду из экокожи можно носить осенью или весной, когда на улице прохладно, но нет мороза.
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Мария Фирсова