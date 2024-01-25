Для 18 тыс жителей Электрогорска открыли обновлённую поликлинику

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Поликлиника для взрослых на 200 посещений в смену открылась в Электрогорской больнице после капитального ремонта. Она будет обслуживать почти 18 тыс человек, сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«Мы продолжаем масштабную программу капремонтов, в которую вошли и больницы, и поликлиники. Сегодня начала приём пациентов обновлённая поликлиника в Электрогорске, а в ближайшее время после капитального ремонта откроется поликлиника в Солнечногорске. Всего в этом году планируем отремонтировать 24 объекта здравоохранения», – сказала зампред, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
В двухэтажном здании провели отделочные работы, заменили коммуникации, кровлю и фасад. Акцент сделали на создании комфортных условий для пациентов и сотрудников. Появились зоны ожидания приёма врача, удобная навигация. Организована безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для медиков оборудована комната отдыха.
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В двухэтажном здании провели отделочные работы, заменили коммуникации, кровлю и фасад. Акцент сделали на создании комфортных условий для пациентов и сотрудников. Появились зоны ожидания приёма врача, удобная навигация. Организована безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для медиков оборудована комната отдыха.
«Поликлиника полностью изменилась, появились новая мебель и оборудование. Здесь чисто, тепло и светло. Пациентов встречает приветливый администратор, который всегда поможет и подскажет. Очень легко найти нужные кабинеты», – поделилась жительница Электрогорска Дарья Павлова.В министерстве напомнили, что записаться на приём к врачу можно по телефону 122, через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации или чат-бот в Telegram.
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Лора Луганская