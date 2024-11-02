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На вызовы в Кашире будет ездить современная машина скорой помощи

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

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Каширская подстанция скорой помощи получила автомобиль российского производства с современным оснащением. Машина укомплектована всем, что нужно для оказания экстренной помощи, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.


«Для реанимации пациентов предусмотрены дефибриллятор и аппарат искусственной вентиляции лёгких. Имеются разные носилки, в том числе для переноски пострадавших в ДТП с травмами позвоночника. Чтобы лекарства и растворы оставались тёплыми, в салоне есть термоконтейнер. А руки фельдшеров будут чистыми благодаря умывальнику с электронасосом подачи воды. В ближайшие дни автомобиль выйдет на линию», – отметили в администрации.
Там напомнили, что всего городским округам Московской области передали 77 новых автомобилей. Ещё столько же правительство региона планирует закупить в будущем году.

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#московская область
#здравоохранение
#здоровье
В Подмосковье с начала года проверились на ВИЧ около 2,2 млн человек
02 ноября 2024, 12:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 2,2 млн жителей Московской области с начала года прошли бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«В Подмосковье с начала года прошли проверку на ВИЧ почти 2,2 млн человек. Это на 255 тыс. больше, чем за тот же период прошлого года. Тестирование важно проходить регулярно, так как своевременно выявленное заболевание и лечение позволяют сохранить качество жизни и её продолжительность. К тому же люди с ВИЧ-инфекцией могут иметь здоровых детей», – сказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.
Бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ можно в кабинетах тестирования в поликлинике по месту жительства, Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также во время выездов мобильных медицинских комплексов.

Центр по борьбе со СПИДом находится по адресу: Котельники, мкр. Силикат, 41а.

Подробную информацию о ВИЧ и СПИДе можно найти на сайте.

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#здоровье
#здравоохранение
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#тестирование
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Невролог перечислил способы, помогающие снизить риск инсульта
Невролог Сутормин: риск инсульта можно снизить с помощью диеты и когнитивных упражнений
02 ноября 2024, 11:30

Фото: iStock/stevanovicigor

Все чаще специалисты-неврологи с сожалением сообщают, что инсульт «молодеет», и причины этому совершенно разные.
Главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Московской области Максим Сутормин в беседе с «Радио 1» сообщил, что самый молодой инсульт может случиться и в 6, и в 9 лет.
«До 20-25 лет инсульт развивается как осложнение заболеваний эндокринной системы, как генетическая патология, или из-за приема препаратов», — сказал врач.

Он рассказал, как снизить риски инсульта с помощью питания и упражнений для мозга.
«Здесь поможет средиземноморская диета: здоровое питание с минимум жареного и острого. Исключаем алкоголь, не переедаем, дробим приемы пищи. Больше воздействуем на когнитивные функции организма: память, обучение. Не надо отказывать себе в удовольствии решать кроссворды, изучать иностранные языки, читать научно-популярную литературу и участвовать в каких-нибудь викторинах», — объяснил невролог.

Так, по его словам, очень важно проходить диспансеризацию, потому что она позволяет увидеть факторы риска и состояние вашего организма.
«Нужно сдавать анализы крови, гемоглобин, липидограмму, ЭКГ и узи сосудов шеи», — сообщил эксперт.

Полную версию программы с неврологом смотрите на RUTUBE-канале «Радио 1».

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Утверждён график работы подмосковных медучреждений в праздничный выходной
02 ноября 2024, 11:19

Фото: пресс-служба Минздрава МО

4 ноября, в День народного единства, изменится режим работы медицинских организаций Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.
«Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать с 8 до 16 часов. По такому же графику будут обслуживать вызовов на дом», – пояснил исполняющий обязанности руководителя ведомства Максим Максимов.
Женские консультации, детские и взрослые поликлиники, в праздничный день не будут вести плановый прием пациентов. Стационары больниц и бригады скорой помощи продолжат работать круглосуточно.

Как подчеркнули в ведомстве, если состояние пациента угрожает его жизни и здоровью, необходимо вызвать скорую помощь, позвонив по телефону 112.

Записаться к врачу в рабочие дни медучреждения можно через региональный портал госуслуг, инфомат, чат-бот в Telegram или по номеру 122.

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#день народного единства
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Главный нарколог Подмосковья Холдин раскрыл причины «инсульта молодых»
02 ноября 2024, 10:36

Фото: iStock /peterschreiber.media

Инсульт помолодел – он всё чаще поражает людей в возрасте от 30 до 40 лет.
Об этом предупредил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Это заболевание снижает качество жизни, нередко приводит к инвалидности и даже к смерти.
«Среди причин «инсульта молодых» учёные называют несколько факторов. Это стрессы, гипертоническая болезнь, которая стала проявляться у более молодых людей, м употребление алкоголя. Исследования показывают, что систематическое употребление алкоголя ведёт к возникновению инсульта почти на 15 лет раньше по сравнению с людьми, не употребляющими спиртного», – пояснил специалист.
Холдин также посоветовал, как избежать инсульта в молодом возрасте.
«Прежде всего, нужно держать под контролем артериальное давление и уровень сахара в крови, правильно питаться. Кроме того, необходимо отказаться от алкоголя и курения, поддерживать физическую активность и стараться избегать стрессов», – отметил психиатр-нарколог.
Если у человека уже диагностированы атеросклероз или гипертоническая болезнь, он должен регулярно принимать назначенные врачом препараты. Ещё одна мера борьбы с угрозой инсульта – обязательная диспансеризация.

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#минздрав мо
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#московская область
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В Московском областном онкодиспансере открылся дневной стационар детского отделения
02 ноября 2024, 09:11

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московском областном онкологическом центре открылся дневной стационар детского онкологического отделения № 7, рассчитанный на 30 коек. Это позволит оказывать медицинскую помощь пациентам с онкологией в несколько смен, значительно расширив возможности лечения, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Онкологическое детское отделение является единственным в Московской области, где оказывается помощь маленьким пациентам. Поэтому открытие дневного стационара поможет расширить возможности учреждения в оказании медицинской помощи детям со всего Подмосковья. Лечение проводится по современным программам, используя весь арсенал доступных в настоящее время методов терапии», — поделился главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов.
Детское онкологическое отделение № 7 было основано в 1966 году при Московском областном онкологическом центре в Балашихе. Оно является третьим специализированным отделением в России для лечения детей и подростков с онкологическими заболеваниями и единственным отделением в Московской области, предоставляющим специализированную помощь детям с онкологией.

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#подмосковье
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#больница
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#врач
#онкология
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Крупнейшая в Подмосковье районная больница откроется в Балашихе в 2028 году
01 ноября 2024, 19:54

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Ориентировочная готовность многопрофильной клиники «Балашихинская центральная районная больница» составляет 6%. Завершение строительства запланировано на конец I квартала 2028 года, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
Инспекторы ведомства вместе с сотрудниками Прокуратуры Подмосковья проверили ход строительства в городском округе Балашиха. Застройщик проекта – ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства».
«Сейчас на стройплощадке продолжается устройство монолитных конструкций подземной части здания. Примерная готовность объекта – 6%. Площадь 10-этажной многопрофильной клиники составит 109 тыс. кв. м. Проект новой больницы включает 1 155 мест – более 1 тыс. коек в стационаре, 55 мест в реанимации и 20 коек для дневного стационара», – рассказали в ведомстве.
В центральном здании будут приёмное отделение, реанимация и операционный блок. Предусмотрены и два хирургических корпуса. Особенность проекта – эксплуатируемая кровля площадью более 13 тыс. кв. м. В здании также будет два подземных этажа.

Как отметили в региональном Главгосстройнадзоре, строящееся лечебное заведение станет крупнейшей в Подмосковье районной больницей.

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Стало известно, людям с какой группой крови не грозит рак
Врач Леонтьева: Носителям первой группы крови не грозит онкология
01 ноября 2024, 18:18

Фото: iStock/barbol88

Терапевт Наталья Леонтьева объяснила результаты нового исследования, которое показало связь группы крови и предрасположенности к различным болезням, в том числе к онкологии и сахарному диабету.
Так, у людей с первой группой крови наименьшие шансы заболеть такими недугами. То же касается и третьей и четвёртой групп крови. Исследователи определили, что наиболее расположенными к серьёзным заболеваниям оказались обладатели второй группы крови.

«Это связано с особыми свойствами молекулярного состава крови. У людей с первой группой крови отмечается более низкая концентрация молекул, играющих роль в процессах сворачивания, что способствует более эффективному функционированию мозга и сердечно-сосудистой системы. Исследования указывают на то, что люди с первой группой крови реже сталкиваются с заболеваниями сердца и сосудов, а также с опухолями поджелудочной железы и желудка», – пояснила в беседе с RuNews24.ru Леонтьева.

А д.м.н., профессор, первый заместитель директора НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Константин Лактионов рассказал о видах рака лёгкого, который подразделяется на мелкоклеточный и немелкоклеточный. Первый практически всегда развивается у курильщиков, он встречается в 15% случаев заболевания и лечится в основном медикаментозно.

«Другие 85% случаев — немелкоклеточный рак, не такой агрессивный. Он делится примерно поровну еще на два подвида: плоскоклеточный рак и аденокарцинома», — добавил в беседе с «Известиями» врач.

Ранее заведующая Центром генетических исследований, кандидат медицинских наук Ирина Петрова заявляла, что наследственный рак груди развивается в 10% случаев.

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В Павлово-Посадской больнице рассказали о режиме работы в выходные и праздники
01 ноября 2024, 16:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

ГБУЗ МО «Павлово-Посадская больница» опубликовала график работы в выходные и праздничные дни с 2 по 4 ноября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Амбулаторная медицинская помощь для взрослых будет предоставляться по следующему расписанию:

  • обслуживание вызовов на дому с 8:00 до 20:00 2, 3, 4 и 5 ноября;
  • приём терапевта в поликлиническом отделении №3 по адресу ул. Ленина, д. 56, в кабинете неотложной помощи с 9:00 до 13:00 3 ноября.
Амбулаторная медицинская помощь для детей будет предоставляться согласно следующему графику:

  • 2 ноября — рабочий день (по расписанию понедельника);
  • 3 ноября — приём врача-педиатра в поликлинике по адресу ул. Южная, 71 с 09:00 до 12:00;
  • неотложная помощь по телефону 122, приём вызовов до 14:00; •
  • 4 ноября — приём врача-педиатра в поликлинике по адресу ул. Ленина, д. 56 с 09:00 до 12:00;
  • неотложная помощь по телефону 122, приём вызовов до 14:00.
Записаться на прием к врачу можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по тел.122.

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В подмосковные больницы поступило более 340 аппаратов контроля работы сердца
01 ноября 2024, 14:25

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В больницы Московской области с начала года поступил 341 аппарат для холтеровского мониторирования. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Хотлеры используют для непрерывной регистрации работы сердца. Они также позволяют отслеживать изменения в его работе и контролировать артериальное давление пациента.
«Поступление нового медицинского оборудования позволит повысить качество и доступность диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. С начала года в подмосковные медучреждения поступил 341 холтер на сумму 134 млн рублей», – уточнил исполняющий обязанности министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов.
Холтеры поступили в 33 больницы. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Здравоохранение», программе модернизации первичного звена, а также по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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