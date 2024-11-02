На вызовы в Кашире будет ездить современная машина скорой помощи

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Каширская подстанция скорой помощи получила автомобиль российского производства с современным оснащением. Машина укомплектована всем, что нужно для оказания экстренной помощи, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Для реанимации пациентов предусмотрены дефибриллятор и аппарат искусственной вентиляции лёгких. Имеются разные носилки, в том числе для переноски пострадавших в ДТП с травмами позвоночника. Чтобы лекарства и растворы оставались тёплыми, в салоне есть термоконтейнер. А руки фельдшеров будут чистыми благодаря умывальнику с электронасосом подачи воды. В ближайшие дни автомобиль выйдет на линию», – отметили в администрации.Там напомнили, что всего городским округам Московской области передали 77 новых автомобилей. Ещё столько же правительство региона планирует закупить в будущем году.
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