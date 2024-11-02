На вызовы в Кашире будет ездить современная машина скорой помощи

В Подмосковье с начала года проверились на ВИЧ около 2,2 млн человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО Около 2,2 млн жителей Московской области с начала года прошли бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава. «В Подмосковье с начала года прошли проверку на ВИЧ почти 2,2 млн человек. Это на 255 тыс. больше, чем за тот же период прошлого года. Тестирование важно проходить регулярно, так как своевременно выявленное заболевание и лечение позволяют сохранить качество жизни и её продолжительность. К тому же люди с ВИЧ-инфекцией могут иметь здоровых детей», – сказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Максим Максимов. Бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ можно в кабинетах тестирования в поликлинике по месту жительства, Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также во время выездов мобильных медицинских комплексов.



Центр по борьбе со СПИДом находится по адресу: Котельники, мкр. Силикат, 41а.



Подробную информацию о ВИЧ и СПИДе можно найти



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Бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ можно в кабинетах тестирования в поликлинике по месту жительства, Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также во время выездов мобильных медицинских комплексов.Центр по борьбе со СПИДом находится по адресу: Котельники, мкр. Силикат, 41а.Подробную информацию о ВИЧ и СПИДе можно найти на сайте Утверждён график работы подмосковных медучреждений в праздничный выходнойГлавный нарколог Подмосковья Холдин раскрыл причины «инсульта молодых» В Московском областном онкодиспансере открылся дневной стационар детского отделения Лора Луганская Следите за нашими новостями

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