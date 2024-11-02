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Утверждён график работы подмосковных медучреждений в праздничный выходной

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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4 ноября, в День народного единства, изменится режим работы медицинских организаций Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.
«Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать с 8 до 16 часов. По такому же графику будут обслуживать вызовов на дом», – пояснил исполняющий обязанности руководителя ведомства Максим Максимов.
Женские консультации, детские и взрослые поликлиники, в праздничный день не будут вести плановый прием пациентов. Стационары больниц и бригады скорой помощи продолжат работать круглосуточно.



Как подчеркнули в ведомстве, если состояние пациента угрожает его жизни и здоровью, необходимо вызвать скорую помощь, позвонив по телефону 112.

Записаться к врачу в рабочие дни медучреждения можно через региональный портал госуслуг, инфомат, чат-бот в Telegram или по номеру 122.

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Невролог перечислил способы, помогающие снизить риск инсульта
Невролог Сутормин: риск инсульта можно снизить с помощью диеты и когнитивных упражнений
02 ноября 2024, 11:30

Фото: iStock/stevanovicigor

Все чаще специалисты-неврологи с сожалением сообщают, что инсульт «молодеет», и причины этому совершенно разные.
Главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Московской области Максим Сутормин в беседе с «Радио 1» сообщил, что самый молодой инсульт может случиться и в 6, и в 9 лет.
«До 20-25 лет инсульт развивается как осложнение заболеваний эндокринной системы, как генетическая патология, или из-за приема препаратов», — сказал врач.

Он рассказал, как снизить риски инсульта с помощью питания и упражнений для мозга.
«Здесь поможет средиземноморская диета: здоровое питание с минимум жареного и острого. Исключаем алкоголь, не переедаем, дробим приемы пищи. Больше воздействуем на когнитивные функции организма: память, обучение. Не надо отказывать себе в удовольствии решать кроссворды, изучать иностранные языки, читать научно-популярную литературу и участвовать в каких-нибудь викторинах», — объяснил невролог.

Так, по его словам, очень важно проходить диспансеризацию, потому что она позволяет увидеть факторы риска и состояние вашего организма.
«Нужно сдавать анализы крови, гемоглобин, липидограмму, ЭКГ и узи сосудов шеи», — сообщил эксперт.

Полную версию программы с неврологом смотрите на RUTUBE-канале «Радио 1».

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Главный нарколог Подмосковья Холдин раскрыл причины «инсульта молодых»
02 ноября 2024, 10:36

Фото: iStock /peterschreiber.media

Инсульт помолодел – он всё чаще поражает людей в возрасте от 30 до 40 лет.
Об этом предупредил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Это заболевание снижает качество жизни, нередко приводит к инвалидности и даже к смерти.
«Среди причин «инсульта молодых» учёные называют несколько факторов. Это стрессы, гипертоническая болезнь, которая стала проявляться у более молодых людей, м употребление алкоголя. Исследования показывают, что систематическое употребление алкоголя ведёт к возникновению инсульта почти на 15 лет раньше по сравнению с людьми, не употребляющими спиртного», – пояснил специалист.
Холдин также посоветовал, как избежать инсульта в молодом возрасте.
«Прежде всего, нужно держать под контролем артериальное давление и уровень сахара в крови, правильно питаться. Кроме того, необходимо отказаться от алкоголя и курения, поддерживать физическую активность и стараться избегать стрессов», – отметил психиатр-нарколог.
Если у человека уже диагностированы атеросклероз или гипертоническая болезнь, он должен регулярно принимать назначенные врачом препараты. Ещё одна мера борьбы с угрозой инсульта – обязательная диспансеризация.

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#минздрав мо
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В Московском областном онкодиспансере открылся дневной стационар детского отделения
02 ноября 2024, 09:11

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московском областном онкологическом центре открылся дневной стационар детского онкологического отделения № 7, рассчитанный на 30 коек. Это позволит оказывать медицинскую помощь пациентам с онкологией в несколько смен, значительно расширив возможности лечения, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Онкологическое детское отделение является единственным в Московской области, где оказывается помощь маленьким пациентам. Поэтому открытие дневного стационара поможет расширить возможности учреждения в оказании медицинской помощи детям со всего Подмосковья. Лечение проводится по современным программам, используя весь арсенал доступных в настоящее время методов терапии», — поделился главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов.
Детское онкологическое отделение № 7 было основано в 1966 году при Московском областном онкологическом центре в Балашихе. Оно является третьим специализированным отделением в России для лечения детей и подростков с онкологическими заболеваниями и единственным отделением в Московской области, предоставляющим специализированную помощь детям с онкологией.

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#подмосковье
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#больница
#лечение
#врач
#онкология
#минздрав мо
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Крупнейшая в Подмосковье районная больница откроется в Балашихе в 2028 году
01 ноября 2024, 19:54

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Ориентировочная готовность многопрофильной клиники «Балашихинская центральная районная больница» составляет 6%. Завершение строительства запланировано на конец I квартала 2028 года, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
Инспекторы ведомства вместе с сотрудниками Прокуратуры Подмосковья проверили ход строительства в городском округе Балашиха. Застройщик проекта – ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства».
«Сейчас на стройплощадке продолжается устройство монолитных конструкций подземной части здания. Примерная готовность объекта – 6%. Площадь 10-этажной многопрофильной клиники составит 109 тыс. кв. м. Проект новой больницы включает 1 155 мест – более 1 тыс. коек в стационаре, 55 мест в реанимации и 20 коек для дневного стационара», – рассказали в ведомстве.
В центральном здании будут приёмное отделение, реанимация и операционный блок. Предусмотрены и два хирургических корпуса. Особенность проекта – эксплуатируемая кровля площадью более 13 тыс. кв. м. В здании также будет два подземных этажа.

Как отметили в региональном Главгосстройнадзоре, строящееся лечебное заведение станет крупнейшей в Подмосковье районной больницей.

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Стало известно, людям с какой группой крови не грозит рак
Врач Леонтьева: Носителям первой группы крови не грозит онкология
01 ноября 2024, 18:18

Фото: iStock/barbol88

Терапевт Наталья Леонтьева объяснила результаты нового исследования, которое показало связь группы крови и предрасположенности к различным болезням, в том числе к онкологии и сахарному диабету.
Так, у людей с первой группой крови наименьшие шансы заболеть такими недугами. То же касается и третьей и четвёртой групп крови. Исследователи определили, что наиболее расположенными к серьёзным заболеваниям оказались обладатели второй группы крови.

«Это связано с особыми свойствами молекулярного состава крови. У людей с первой группой крови отмечается более низкая концентрация молекул, играющих роль в процессах сворачивания, что способствует более эффективному функционированию мозга и сердечно-сосудистой системы. Исследования указывают на то, что люди с первой группой крови реже сталкиваются с заболеваниями сердца и сосудов, а также с опухолями поджелудочной железы и желудка», – пояснила в беседе с RuNews24.ru Леонтьева.

А д.м.н., профессор, первый заместитель директора НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Константин Лактионов рассказал о видах рака лёгкого, который подразделяется на мелкоклеточный и немелкоклеточный. Первый практически всегда развивается у курильщиков, он встречается в 15% случаев заболевания и лечится в основном медикаментозно.

«Другие 85% случаев — немелкоклеточный рак, не такой агрессивный. Он делится примерно поровну еще на два подвида: плоскоклеточный рак и аденокарцинома», — добавил в беседе с «Известиями» врач.

Ранее заведующая Центром генетических исследований, кандидат медицинских наук Ирина Петрова заявляла, что наследственный рак груди развивается в 10% случаев.

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В Павлово-Посадской больнице рассказали о режиме работы в выходные и праздники
01 ноября 2024, 16:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

ГБУЗ МО «Павлово-Посадская больница» опубликовала график работы в выходные и праздничные дни с 2 по 4 ноября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Амбулаторная медицинская помощь для взрослых будет предоставляться по следующему расписанию:

  • обслуживание вызовов на дому с 8:00 до 20:00 2, 3, 4 и 5 ноября;
  • приём терапевта в поликлиническом отделении №3 по адресу ул. Ленина, д. 56, в кабинете неотложной помощи с 9:00 до 13:00 3 ноября.
Амбулаторная медицинская помощь для детей будет предоставляться согласно следующему графику:

  • 2 ноября — рабочий день (по расписанию понедельника);
  • 3 ноября — приём врача-педиатра в поликлинике по адресу ул. Южная, 71 с 09:00 до 12:00;
  • неотложная помощь по телефону 122, приём вызовов до 14:00; •
  • 4 ноября — приём врача-педиатра в поликлинике по адресу ул. Ленина, д. 56 с 09:00 до 12:00;
  • неотложная помощь по телефону 122, приём вызовов до 14:00.
Записаться на прием к врачу можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по тел.122.

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В подмосковные больницы поступило более 340 аппаратов контроля работы сердца
01 ноября 2024, 14:25

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В больницы Московской области с начала года поступил 341 аппарат для холтеровского мониторирования. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Хотлеры используют для непрерывной регистрации работы сердца. Они также позволяют отслеживать изменения в его работе и контролировать артериальное давление пациента.
«Поступление нового медицинского оборудования позволит повысить качество и доступность диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. С начала года в подмосковные медучреждения поступил 341 холтер на сумму 134 млн рублей», – уточнил исполняющий обязанности министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов.
Холтеры поступили в 33 больницы. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Здравоохранение», программе модернизации первичного звена, а также по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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Подмосковные врачи достали из уретры подростка семисантиметровую иглу
01 ноября 2024, 14:12

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства извлекли из уретры школьника семисантиметровую иглу. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
В приёмный покой поступил 11-летний мальчик с жалобами на острую боль в мочеиспускательном канале. Обследование выявило у него в уретре инородное тело – иглу длиной семь сантиметров. Врачам удалось достать иглу без хирургического вмешательства.
«Иглу достали методом цистоскопии – высокотехнологичной методики без разрезов. При этом использовали специальные миниатюрные щипцы и мини-камеру. Это значительно снижает травматичность, ускоряет рубцевание и минимизирует риск осложнений в мочеиспускательном канале», – пояснил заведующий отделением детской урологии-андрологии МОЦОМД Андрей Суходольский.
Подросток уже выписан домой под наблюдение врачей поликлиники.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В ведомстве напомнили, что дети пубертатного возраста на фоне гормональной перестройки организма могут проявлять повышенный интерес к изменениям своего тела и получать травмы, которые требуют обращения к врачу.

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#минздрав мо
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В Истре хирурги удалили 68-летнему мужчине три грыжи одновременно
01 ноября 2024, 13:54

Фото: istockphoto / orgiy Datsenko

В Истринскую больницу доставили 68-летнего мужчину с жалобами на боли и узлы в области паха и живота. Во время обследования были обнаружены три грыжи размером от 3 до 5 сантиметров: две паховые и одна пупочная, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Сложность проведения экстренной операции заключалась в тяжёлом состоянии пациента из-за обострения сопутствующих заболеваний: сахарного диабета, атеросклероза, гипертонии, а также ранее перенесённого инсульта и инфаркта. Поэтому перед операцией по удалению грыж было необходимо провести комплексное обследование и лечение.

«Операция длилась два часа и прошла с минимальной травматичностью для пациента. Пациент смог вставать и двигаться уже через несколько часов в день операции, так как болевой синдром был минимальный», — рассказали врач-хирург Елена Студенова и заведующий отделением хирургии Альберт Тинис.
В ​настоящее время пациента выписали домой под амбулаторное наблюдение. Мужчина смог вернуться к обычной жизни.

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