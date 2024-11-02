Утверждён график работы подмосковных медучреждений в праздничный выходной

Фото: пресс-служба Минздрава МО
4 ноября, в День народного единства, изменится режим работы медицинских организаций Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.
«Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать с 8 до 16 часов. По такому же графику будут обслуживать вызовов на дом», – пояснил исполняющий обязанности руководителя ведомства Максим Максимов.Женские консультации, детские и взрослые поликлиники, в праздничный день не будут вести плановый прием пациентов. Стационары больниц и бригады скорой помощи продолжат работать круглосуточно.
Как подчеркнули в ведомстве, если состояние пациента угрожает его жизни и здоровью, необходимо вызвать скорую помощь, позвонив по телефону 112.
Записаться к врачу в рабочие дни медучреждения можно через региональный портал госуслуг, инфомат, чат-бот в Telegram или по номеру 122.
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Лора Луганская