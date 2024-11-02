Главный нарколог Подмосковья Холдин раскрыл причины «инсульта молодых»

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Инсульт помолодел – он всё чаще поражает людей в возрасте от 30 до 40 лет.
Об этом предупредил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
Это заболевание снижает качество жизни, нередко приводит к инвалидности и даже к смерти.
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Это заболевание снижает качество жизни, нередко приводит к инвалидности и даже к смерти.
«Среди причин «инсульта молодых» учёные называют несколько факторов. Это стрессы, гипертоническая болезнь, которая стала проявляться у более молодых людей, м употребление алкоголя. Исследования показывают, что систематическое употребление алкоголя ведёт к возникновению инсульта почти на 15 лет раньше по сравнению с людьми, не употребляющими спиртного», – пояснил специалист.Холдин также посоветовал, как избежать инсульта в молодом возрасте.
«Прежде всего, нужно держать под контролем артериальное давление и уровень сахара в крови, правильно питаться. Кроме того, необходимо отказаться от алкоголя и курения, поддерживать физическую активность и стараться избегать стрессов», – отметил психиатр-нарколог.Если у человека уже диагностированы атеросклероз или гипертоническая болезнь, он должен регулярно принимать назначенные врачом препараты. Ещё одна мера борьбы с угрозой инсульта – обязательная диспансеризация.
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Лора Луганская