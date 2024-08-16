Нарколог Холдин предупредил о риске внезапной смерти от энергетиков

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Компоненты, входящие в состав энергетиков, негативно воздействуют на сердечно-сосудистую систему, потому продолжительное употребление таких напитков грозит проблемами с сердцем и даже внезапной смертью. Об этом предупредил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.
«Основа любого энергетического напитка — это стимуляторы, кофеин, кроме того, в состав входят вещества, улучшающие усвоение кофеина, удлиняющие и усиливающие его действие. Благодаря этому энергетики снижают усталость и повышают настроение. Но нервная система и резервы организма при этом истощаются», — сказал Холдин.Он добавил, что кофеин и прочие компоненты напитка сужают сосуды, из-за чего повышается артериальное давление, следовательно, возрастает риск поражения сердца и мозга.
«При регулярном употреблении энергетиков могут случиться проблемы с сердцем, сердечный приступ, аритмия и даже внезапная смерть», — подчеркнул нарколог.Он пояснил, что механизм действия всех энергетиков, вне зависимости от марки, один и тот же: сначала стимуляторы вызывают прилив энергии, а затем наступает резкий упадок сил и апатия.
«Нужно понимать, что энергетики не содержат в себе никакой энергии, они просто оказывают стимулирующие воздействие, за которым неизбежно приходит слабость», — заявил Холдин.Специалист напомнил, что употребление энергетиков может вызвать тахикардию, бессонницу, рвоту и гипертонию, эти напитки противопоказаны детям, подросткам, беременны женщинам, пожилым людям и сердечникам. А также людям с повышенной возбудимостью.
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