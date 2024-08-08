Путин подписал закон о запрете продажи энергетиков детям

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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним тонизирующих напитков, включая энергетики. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин указывал на вред таких напитков для здоровья, но подчёркивал, что несмотря на это их употребляет каждый второй школьник. В связи с этим, на всей территории России вводится запрет на продажу энергетиков детям.
Закон вступит в силу 1 марта 2025 года. С этого момента организациям, ИП, крестьянским (фермерским) хозяйствам и продавцам-физлицам запрещается продавать тонизирующие напитки несовершеннолетним. В случае нарушения этого запрета граждан привлекут к ответственности, которую установят на законодательном уровне позднее.
Кроме того, как и при продаже алкогольной продукции продавец будет обязан спрашивать документ, подтверждающий возраст. При возникновении сомнений в продаже должно быть отказано.
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Закон вступит в силу 1 марта 2025 года. С этого момента организациям, ИП, крестьянским (фермерским) хозяйствам и продавцам-физлицам запрещается продавать тонизирующие напитки несовершеннолетним. В случае нарушения этого запрета граждан привлекут к ответственности, которую установят на законодательном уровне позднее.
Кроме того, как и при продаже алкогольной продукции продавец будет обязан спрашивать документ, подтверждающий возраст. При возникновении сомнений в продаже должно быть отказано.
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Анастасия Чинкова