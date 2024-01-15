В Подмосковье опубликована карта площадок для крещенских купаний

Фото: Минблаго МО
«Традиционные крещенские купания пройдут 18 и 19 января. Всего в Подмосковье подготовим 226 площадок с соблюдением всех мер безопасности. Будет организовано 65 мест на открытых водоёмах, 52 – на прудах, 44 возводимых купелей и 67 купелей в помещениях», – уточнил глава министерства Михаил Хайкин.Карта мест для проведения крещенских купаний в Подмосковье опубликована на сайте министерства.
Как отметили в пресс-службе, самыми популярными местами для крещенских купаний являются Сергиево-Посадский источник «Гремячий ключ», Одинцовский источник преподобного Саввы в Звенигороде, источник «Белый колодец» в Зарайске, иордань на Истре и источник святого Николая Чудотворца в Коломне.
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