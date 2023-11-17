Нарколог Холдин рассказал, как избежать никотиновой зависимости

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Главный нарколог Минздрава Подмосковья Холдин рассказал об опасностях курения и о том, как бросить курить раз и навсегда. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Наша задача — объяснить и рассказать правду. Пояснить, что это глобальный маркетинг и реклама, нацеленные именно на молодежь. Рассказать, что все фруктовые вкусы и приятный запах от этих устройств — химические соединения, и главное — в электронных гаджетах также содержится никотин, как и в обычны сигаретах. А именно он и вызывает зависимость»,— подчеркнул врач.
Также по его словам, специалисты диспансера отметили, что молодежь все чаще стала задумываться думают о своем здоровье, начала больше заниматься спортом и интересоваться здоровым питанием
Стоит отметить,что врач подчеркнул, что при отказе от курения очень важно отвлекать себя любимыми занятиями, прогулками и спортом. Кроме этого, нарколог добавил что также рекомендуется избегать компаний курящих людей.
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