Нарколог Поликарпов: Алкоголь повышает риск заразиться вирусами

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Психотерапевт, психиатр-нарколог Александр Поликарпов заявил, что алкоголь может способствовать заражению инфекционными и вирусными заболеваниями, а также вызывать осложнения.
«Этиловый спирт, который есть в составе алкогольных напитков, негативно влияет на человека, он повышает не только риск заразиться вирусными инфекциями, но и вероятность опасных осложнений», — пояснил в беседе с Газета.ру Поликарпов.
Он отметил, что при употреблении спиртного у человека ослабляется иммунитет и он может быть менее чувствителен к низким температурам, что лишь способствует заболеваемости. При этом, антисептические свойства алкоголя при заражении ухудшат состояние.
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